У НАТО заявили про 1,3 млн втрат армії РФ у війні проти України, з них 400 тисяч - у 2025 році

Журналісти ВВС назвали імена понад 83 тисяч загиблих військових РФ

У 2025 році різко зросла кількість представників армії РФ, які були вбиті або поранені під час бойових дій проти України. 

Про це заявив високопосадовець НАТО, який спілкувався з журналістами напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"На сьогодні втрати (армії РФ) під час бойових дій склали 1,3 мільйона росіян, з них 400 тисяч - у 2025 році", - заявив посадовець. Йдеться як про загиблих, так і про поранених військових, які вибули з бойових дій.

Окремо у НАТО уточнили кількість загиблих. "Загальна кількість загиблих росіян становить 350 тисяч", - зазначив представник Альянсу.

У НАТО також зауважили, що ще п’ять місяців тому озвучували оцінку російських втрат, яка була на 200 тисяч меншою.

Головне не співставити ці цифри з планами щомісячної / річної мобілізації в Україні, бо співвідношення втрат вимальовується не надто потужне.
11.02.2026 16:33 Відповісти
 
 