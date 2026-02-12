У січні втрати РФ перевищили кількість мобілізованих, - Bloomberg

Протягом січня втрати російських військ на 9 тис. перевищили можливості РФ з поповнення особового складу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на західних посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Джерела видання зазначили, що у січні 2026 року росіяни не змогли досягти значних територіальних успіхів, попри великі втрати.

У грудні армія РФ втратила 35 тис. осіб, що приблизно вдвічі перевищує середньомісячний показник 2025 року, розрахований НАТО.

Bloomberg нагадує, що міністр оборони України Федоров визначив стратегію, що передбачає ліквідацію до 50 тис. окупантів на місяць. Україна вважає, що такий рівень втрат ускладнить поповнення військ без оголошення диктатором Путіним нової хвилі мобілізації.

Втрати

Західні чиновники кажуть, що у грудні втрати РФ приблизно дорівнювали кількості новобранців, яких вдавалося набирати щомісяця. Це свідчить про те, що стратегія України, ймовірно, мала певний успіх. Проте варто ще оцінити, чи зможе Київ підтримувати таку динаміку.

За словами чиновників, за нинішніх темпів російським військам знадобиться ще два роки, щоб повністю захопити Донецьку область.

Західні партнери пояснюють зростання летальності із прогресом України у застосуванні безпілотних систем.

Що передувало?

Раніше у НАТО заявили про 1,3 млн втрат армії РФ у війні проти України, з них 400 тисяч - у 2025 році.

