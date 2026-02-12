У січні втрати РФ перевищили кількість мобілізованих, - Bloomberg

Росіяни втрачають дедалі більше військових: що відомо?

Протягом січня втрати російських військ на 9 тис. перевищили можливості РФ з поповнення особового складу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на західних посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Джерела видання зазначили, що у січні 2026 року росіяни не змогли досягти значних територіальних успіхів, попри великі втрати.

У грудні армія РФ втратила 35 тис. осіб, що приблизно вдвічі перевищує середньомісячний показник 2025 року, розрахований НАТО.

Bloomberg нагадує, що міністр оборони України Федоров визначив стратегію, що передбачає ліквідацію до 50 тис. окупантів на місяць. Україна вважає, що такий рівень втрат ускладнить поповнення військ без оголошення диктатором Путіним нової хвилі мобілізації.

Втрати

Західні чиновники кажуть, що у грудні втрати РФ приблизно дорівнювали кількості новобранців, яких вдавалося набирати щомісяця. Це свідчить про те, що стратегія України, ймовірно, мала певний успіх. Проте варто ще оцінити, чи зможе Київ підтримувати таку динаміку.

За словами чиновників, за нинішніх темпів російським військам знадобиться ще два роки, щоб повністю захопити Донецьку область.

Західні партнери пояснюють зростання летальності із прогресом України у застосуванні безпілотних систем.

Що передувало?

Раніше у НАТО заявили про 1,3 млн втрат армії РФ у війні проти України, з них 400 тисяч - у 2025 році.

Топ коментарі
+3
Цю лабуду вже декілька років розказують. Звідки Росія формує нові дивізії, і хто постійно штурмує посадки в Україні авторів ніяк не цікавить.
12.02.2026 10:27 Відповісти
+2
А західні посадовці посилаються на Мадяра,тлумку!
12.02.2026 09:59 Відповісти
+2
Так як вони ще й умудряються наступати серед таких втрат? Це що зомбі йдуть які восстали з мертвих чи роботи?
12.02.2026 12:06 Відповісти
Про це пише Bloomberg із посиланням на західних посадовців. А західні посадовці на кого посилаються? на зелених чиновників?
12.02.2026 09:29 Відповісти
Ну так поясни мені, як у росіян 35 тися втрат за місяць, а у України 55 тисяч за 4 роки, зі слів зеленського. То хто бреше?
12.02.2026 16:49 Відповісти
Та шо тобі пояснювати,Мадяр тобі відео показує і ти не віриш то про шо з тобою говорити.Якщо б в України були такі втрати як у рашки а бо навіть половина з того то України вже б не було,але аналіз то не твоє.
12.02.2026 19:46 Відповісти
А остальные 47 месяцев войны? Не считали?
12.02.2026 11:24 Відповісти
Воюють чмобіки на ішаках 😡
12.02.2026 12:20 Відповісти
 
 