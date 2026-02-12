Ворог найбільше атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Яка ситуація на фронті та де тривають бої 12 лютого?

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 124 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 90 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 7976 дронів-камікадзе та здійснив 3488 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка, Орли, Добропасове Дніпропетровської області; Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка, Новоолександрівка, Веселянка, Юріївка, Таврійське Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління БпЛА, три артилерійські системи, пункт управління та дві інші важливі цілі російських загарбників.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 99 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків.

На Слов’янському напрямку протягом учорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

@ "У Запорізькій області, за даними DeepState, Сили оборони України відкинули російські війська в районі Приморського і Лук'янівського.
Однак, противник закріпився вздовж лісосмуг на південний захід від Гуляйполя.

На Покровському напрямку тривають бої у центральній та східній частинах Гришиного.
Також противник малими групами штурмує лісосмуги на ділянці між Котлиним та Гришиним.

На Слов'янському напрямку противник просунувся в Бондарному, в центральній частині Никифорівки і на захід від неї вздовж лісосмуг у напрямку кар'єру на північ від Привілля.
Між Новомарковим та Міньківкою російські війська штурмують уздовж каналу Сіверський Донець-Донбас у північному напрямку, що створює додатковий тиск на район Міньківки та дає противнику можливість утворити та закрити ще одну "кишеню".
За згаданими населеними пунктами знаходиться район панівних висот, які прикрмвають зі сходу Слов'янсько-Краматорську агломерацію.



