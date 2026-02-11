УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5363 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на сході Бойові дії на Запорізькому напрямку
1 505 18

Мета ЗСУ – утримувати ворога в постійній напрузі та не допускати його просування вперед, - Сирський

зсу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із командирами підрозділів ДШВ та штурмових полків щодо оперативної обстановки в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це він заявив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Динаміка боїв

Сирський зазначив, що разом з командирами проаналізував реальний стан справ на передовій та динаміку бойових дій. За його словами, особливу увагу приділили взаємодії між підрозділами, питанням управління в умовах високої інтенсивності боїв.

Головком заявив, що армія РФ продовжує діяти агресивно, намагаючись нав’язати українським військовим свою ініціативу. Однак підрозділи Сил оборони зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами.

"Наша мета — утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат", - заявив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перехід на корпусну систему значно поліпшив керованість військами, - Сирський

Проблемні питання

  • Також головком обговорив з командирами проблемні питання, які впливають на ефективність виконання завдань. За його словами, йдеться насамперед про логістику, ремонт техніки, евакуацію поранених тощо.

Сирський віддав необхідні розпорядження для забезпечення потреб українських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білецький: Якщо переживемо морози і навесні зупинимо росіян, вони сядуть за стіл переговорів. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (5841) ЗСУ (8687) ДШВ Десантно-штурмові війська (466) Сирський Олександр (927)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Залужного зняли за те що він це казав у 2023р. до Сирського дошло у 2026. Питання - коли це дойде до генія ********** *******?
показати весь коментар
11.02.2026 22:35 Відповісти
+3
Але щось хреново у нього виходить не допускати просування.Приклад-Мирноград,Покровськ і Гуляйполе практично втрачені.Чим більше втрат,тим більше гонору у влади.
показати весь коментар
11.02.2026 22:48 Відповісти
+3
Мета ЗСУ, на думку Сирського - підтримувати самого Сирського, та інших можновладців на посадах.
показати весь коментар
11.02.2026 23:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мда. Зняли Залужного і поставили оце
показати весь коментар
11.02.2026 22:26 Відповісти
Залужний помітно розумніше за Сирського, але все одно дурень порівнянно з необхідним для перемоги рівнем інтеллекту. Є набагато розумніші люди, але їх до влади не пускають.
показати весь коментар
11.02.2026 23:49 Відповісти
А Залужний був проти ? Щось якось непомітно було. Навіть обіймався з потужним.
показати весь коментар
11.02.2026 23:52 Відповісти
так має бути, але на жаль ніхто з ЗСУ не вимагає цього
показати весь коментар
11.02.2026 23:04 Відповісти
Залужного зняли за те що він це казав у 2023р. до Сирського дошло у 2026. Питання - коли це дойде до генія ********** *******?
показати весь коментар
11.02.2026 22:35 Відповісти
Залужний казав, що не треба звільняти Україну від російських окупантів?
показати весь коментар
11.02.2026 22:42 Відповісти
де взяти ресурси, щоб щось звільняти?
показати весь коментар
11.02.2026 23:05 Відповісти
А де брав Порошенко?
показати весь коментар
12.02.2026 01:19 Відповісти
Порошенко не воював в повномасштабній війні проти русні.
показати весь коментар
12.02.2026 13:48 Відповісти
Спеціально для Зеленського придумали термін повномасштабна і скрізь початок війни аедуть не від 2014, а від 2022, заперечуючи тим самим російську військову агресію 2014 року. Путін тоді зупиниася, бо побачив опір, як військовий, так і дипломатичний. А чому, по твоєму, путін у 2022 путін знову поліз в Україну?
показати весь коментар
12.02.2026 14:47 Відповісти
Але щось хреново у нього виходить не допускати просування.Приклад-Мирноград,Покровськ і Гуляйполе практично втрачені.Чим більше втрат,тим більше гонору у влади.
показати весь коментар
11.02.2026 22:48 Відповісти
Мета ЗСУ, на думку Сирського - підтримувати самого Сирського, та інших можновладців на посадах.
показати весь коментар
11.02.2026 23:45 Відповісти
Ще один обкурений...так діпстейт не бреше ворог хоч і по малу но просувається, і з такими "неймовірними" втратами! Як йому вдається? Загадка..
показати весь коментар
11.02.2026 23:50 Відповісти
Мета мясника сирка знищити армію. Він русня і діє в інтересах русні, але його тримають по він талановитий вилизувач черевиків.
показати весь коментар
12.02.2026 07:03 Відповісти
А про деокупацію так званої ТОТ вже ніхто навіть не думає і не говорить, головне щоб ця перестрілка продовжувалась якомога довше.
показати весь коментар
12.02.2026 07:54 Відповісти
 
 