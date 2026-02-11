Мета ЗСУ – утримувати ворога в постійній напрузі та не допускати його просування вперед, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із командирами підрозділів ДШВ та штурмових полків щодо оперативної обстановки в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це він заявив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Динаміка боїв

Сирський зазначив, що разом з командирами проаналізував реальний стан справ на передовій та динаміку бойових дій. За його словами, особливу увагу приділили взаємодії між підрозділами, питанням управління в умовах високої інтенсивності боїв.

Головком заявив, що армія РФ продовжує діяти агресивно, намагаючись нав’язати українським військовим свою ініціативу. Однак підрозділи Сил оборони зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами.

"Наша мета — утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат", - заявив Сирський.

Проблемні питання

Також головком обговорив з командирами проблемні питання, які впливають на ефективність виконання завдань. За його словами, йдеться насамперед про логістику, ремонт техніки, евакуацію поранених тощо.

Сирський віддав необхідні розпорядження для забезпечення потреб українських військових.

