Цель ВСУ – удерживать врага в постоянном напряжении и не допускать его продвижения вперед, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с командирами подразделений ДШВ и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях.

Динамика боев

Сырский отметил, что вместе с командирами проанализировал реальное положение дел на передовой и динамику боевых действий. По его словам, особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями, вопросам управления в условиях высокой интенсивности боев.

Главнокомандующий заявил, что армия РФ продолжает действовать агрессивно, пытаясь навязать украинским военным свою инициативу. Однако подразделения Сил обороны сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами.

"Наша цель — удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", — заявил Сырский.

Проблемные вопросы

Также главком обсудил с командирами проблемные вопросы, которые влияют на эффективность выполнения задач. По его словам, речь идет прежде всего о логистике, ремонте техники, эвакуации раненых и т.д.

Сырский отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей украинских военных.

