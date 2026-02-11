РУС
Цель ВСУ – удерживать врага в постоянном напряжении и не допускать его продвижения вперед, – Сырский

зсу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с командирами подразделений ДШВ и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом он заявил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Динамика боев

Сырский отметил, что вместе с командирами проанализировал реальное положение дел на передовой и динамику боевых действий. По его словам, особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями, вопросам управления в условиях высокой интенсивности боев.

Главнокомандующий заявил, что армия РФ продолжает действовать агрессивно, пытаясь навязать украинским военным свою инициативу. Однако подразделения Сил обороны сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами.

"Наша цель — удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", — заявил Сырский.

Проблемные вопросы

  • Также главком обсудил с командирами проблемные вопросы, которые влияют на эффективность выполнения задач. По его словам, речь идет прежде всего о логистике, ремонте техники, эвакуации раненых и т.д.

Сырский отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей украинских военных.

боевые действия (5594) ВСУ (7343) ДШВ Десантно-штурмовые войска (359) Александр Сырский (831)
Топ комментарии
+4
Залужного зняли за те що він це казав у 2023р. до Сирського дошло у 2026. Питання - коли це дойде до генія ********** *******?
11.02.2026 22:35 Ответить
+3
Але щось хреново у нього виходить не допускати просування.Приклад-Мирноград,Покровськ і Гуляйполе практично втрачені.Чим більше втрат,тим більше гонору у влади.
11.02.2026 22:48 Ответить
+3
Мета ЗСУ, на думку Сирського - підтримувати самого Сирського, та інших можновладців на посадах.
11.02.2026 23:45 Ответить
мда. Зняли Залужного і поставили оце
11.02.2026 22:26 Ответить
Залужний помітно розумніше за Сирського, але все одно дурень порівнянно з необхідним для перемоги рівнем інтеллекту. Є набагато розумніші люди, але їх до влади не пускають.
11.02.2026 23:49 Ответить
А Залужний був проти ? Щось якось непомітно було. Навіть обіймався з потужним.
11.02.2026 23:52 Ответить
так має бути, але на жаль ніхто з ЗСУ не вимагає цього
11.02.2026 23:04 Ответить
Залужного зняли за те що він це казав у 2023р. до Сирського дошло у 2026. Питання - коли це дойде до генія ********** *******?
11.02.2026 22:35 Ответить
Залужний казав, що не треба звільняти Україну від російських окупантів?
показать весь комментарий
де взяти ресурси, щоб щось звільняти?
показать весь комментарий
А де брав Порошенко?
показать весь комментарий
Порошенко не воював в повномасштабній війні проти русні.
показать весь комментарий
Спеціально для Зеленського придумали термін повномасштабна і скрізь початок війни аедуть не від 2014, а від 2022, заперечуючи тим самим російську військову агресію 2014 року. Путін тоді зупиниася, бо побачив опір, як військовий, так і дипломатичний. А чому, по твоєму, путін у 2022 путін знову поліз в Україну?
показать весь комментарий
Але щось хреново у нього виходить не допускати просування.Приклад-Мирноград,Покровськ і Гуляйполе практично втрачені.Чим більше втрат,тим більше гонору у влади.
11.02.2026 22:48 Ответить
Мета ЗСУ, на думку Сирського - підтримувати самого Сирського, та інших можновладців на посадах.
11.02.2026 23:45 Ответить
Ще один обкурений...так діпстейт не бреше ворог хоч і по малу но просувається, і з такими "неймовірними" втратами! Як йому вдається? Загадка..
11.02.2026 23:50 Ответить
Мета мясника сирка знищити армію. Він русня і діє в інтересах русні, але його тримають по він талановитий вилизувач черевиків.
12.02.2026 07:03 Ответить
А про деокупацію так званої ТОТ вже ніхто навіть не думає і не говорить, головне щоб ця перестрілка продовжувалась якомога довше.
12.02.2026 07:54 Ответить
 
 