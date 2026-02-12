Враг больше всего атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных удара, применив восемь ракет, 90 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 7976 дронов-камикадзе и осуществил 3488 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка, Орлы, Добропасово Днепропетровской области; Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Чаривное, Горькое, Барвиновка, Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка, Таврическое Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления БПЛА, три артиллерийские системы, пункт управления и две другие важные цели российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 99 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка.

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг провел десять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Твердохлебово и в сторону Лимана, Ставок.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник осуществил девять атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Котлыно, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил пять атак в районе Злагоды и в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализнычного, Цветкового.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Степового.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

