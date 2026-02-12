Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 250 150 осіб (+770 за добу), 11 662 танки, 37 213 артсистем, 24 025 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 250 150 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

  • особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб
  • танків – 11 662 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 213 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 641 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 299 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од.
  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 78 141 (+172) од.
  • спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.

Втрати ворога на ранок 12 лютого

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.02.2026 09:05 Відповісти
Ти скільки вбив за сьогодні?
12.02.2026 10:01 Відповісти
+4
Слава ЗСУ!!! Але для чого було трендіти про 50 000 вбитих орків за місяць ? Коли в влади буде розум,а не тільки язик .
12.02.2026 08:29 Відповісти
Мова була - вбивати набагато БІЛЬШЕ НІЖ МОБІЛІЗУЮТЬ ЗА МІСЯЦЬ.
12.02.2026 09:20 Відповісти
а хто казав, що це станеться відразу після призначення Федорова міністром? Федоров це означив як стратегію на майбутню роботу на своїй посаді, а не сьогодні і вже зараз. після проведення відповідних робіт, такі цифри не є неосяжними. з початку повномасштабного вторгнення втрати орків були по 400-500 рил на день, а на сьогодні вони становлять вже в межах 1000-1500 за день. тому якщо Федоров проведе роботу із вдосконалення ефективності роботи Сил безпілотних систем, то така цифра у 50 000 орків у місяць не є недосяжною. тож не варто накидувати зараз гімно на вентилятор..
12.02.2026 09:25 Відповісти
От Муслімов нарожають... А правовірні мусліми бережуть своїх діток і на війну не відправляють, як той же каДирка....
... ну а ванькі-емелі таки закінчаться
12.02.2026 09:22 Відповісти
Скоро по 200 вояк за день якщо уб'ють, то це ще буде добре. А на марафоні будуть говорити що вбивають по 50 тис. в місяць .
12.02.2026 09:33 Відповісти
Подивись в дзеркло,а потім запитай в інших.
12.02.2026 10:15 Відповісти
По имитаторам людей юбилей!!! Один миллион с четвертью! 👍
12.02.2026 11:04 Відповісти
 
 