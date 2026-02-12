РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7670 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 897 11

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 250 150 человек (+770 за сутки), 11 662 танка, 37 213 артсистем, 24 025 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 250 150 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

  • личного состава – около 1 250 150 (+770) человек
  • танков – 11 662 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 025 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 37 213 (+65) ед.
  • РСЗО – 1 641 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 299 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 153 (+1 442) ед.
  • крылатые ракеты – 4 270 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 78 141 (+172) ед.
  • специальная техника – 4 070 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны батальона "SIGNUM" уничтожили САУ оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Потери врага на утро 12 февраля

Читайте также: 81 оаэмбр о ситуации в Закотном: Враг проник по замерзшему Северскому Донцу, продолжаются поисково-ударные действия

Автор: 

армия РФ (22247) Генштаб ВС (7644) ликвидация (4274) уничтожение (9125)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 09:05 Ответить
+7
Ти скільки вбив за сьогодні?
показать весь комментарий
12.02.2026 10:01 Ответить
+4
Слава ЗСУ!!! Але для чого було трендіти про 50 000 вбитих орків за місяць ? Коли в влади буде розум,а не тільки язик .
показать весь комментарий
12.02.2026 08:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!!! Але для чого було трендіти про 50 000 вбитих орків за місяць ? Коли в влади буде розум,а не тільки язик .
показать весь комментарий
12.02.2026 08:29 Ответить
Мова була - вбивати набагато БІЛЬШЕ НІЖ МОБІЛІЗУЮТЬ ЗА МІСЯЦЬ.
показать весь комментарий
12.02.2026 09:20 Ответить
а хто казав, що це станеться відразу після призначення Федорова міністром? Федоров це означив як стратегію на майбутню роботу на своїй посаді, а не сьогодні і вже зараз. після проведення відповідних робіт, такі цифри не є неосяжними. з початку повномасштабного вторгнення втрати орків були по 400-500 рил на день, а на сьогодні вони становлять вже в межах 1000-1500 за день. тому якщо Федоров проведе роботу із вдосконалення ефективності роботи Сил безпілотних систем, то така цифра у 50 000 орків у місяць не є недосяжною. тож не варто накидувати зараз гімно на вентилятор..
показать весь комментарий
12.02.2026 09:25 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 08:29 Ответить
От Муслімов нарожають... А правовірні мусліми бережуть своїх діток і на війну не відправляють, як той же каДирка....
... ну а ванькі-емелі таки закінчаться
показать весь комментарий
12.02.2026 09:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 09:05 Ответить
Скоро по 200 вояк за день якщо уб'ють, то це ще буде добре. А на марафоні будуть говорити що вбивають по 50 тис. в місяць .
показать весь комментарий
12.02.2026 09:33 Ответить
Ти скільки вбив за сьогодні?
показать весь комментарий
12.02.2026 10:01 Ответить
Подивись в дзеркло,а потім запитай в інших.
показать весь комментарий
12.02.2026 10:15 Ответить
По имитаторам людей юбилей!!! Один миллион с четвертью! 👍
показать весь комментарий
12.02.2026 11:04 Ответить
 
 