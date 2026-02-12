Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 250 150 человек (+770 за сутки), 11 662 танка, 37 213 артсистем, 24 025 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 250 150 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
- личного состава – около 1 250 150 (+770) человек
- танков – 11 662 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 025 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 37 213 (+65) ед.
- РСЗО – 1 641 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 299 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 153 (+1 442) ед.
- крылатые ракеты – 4 270 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 78 141 (+172) ед.
- специальная техника – 4 070 (+0) ед.
