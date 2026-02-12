Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 250 150 человек (+770 за сутки), 11 662 танка, 37 213 артсистем, 24 025 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 250 150 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

личного состава – около 1 250 150 (+770) человек

танков – 11 662 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 025 (+5) ед.

артиллерийских систем – 37 213 (+65) ед.

РСЗО – 1 641 (+3) ед.

средства ПВО – 1 299 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 153 (+1 442) ед.

крылатые ракеты – 4 270 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 78 141 (+172) ед.

специальная техника – 4 070 (+0) ед.

