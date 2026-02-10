81 оаэмбр о ситуации в Закотном: Враг проник по замерзшему Северскому Донцу, продолжаются поисково-ударные действия

Враг проник по замерзшему Северскому Донцу в Закотное, продолжаются поисково-ударные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Враг наступает

Как отмечается, враг продолжает наступательные действия с трех направлений – особое внимание уделяется просачиванию во фланг обороны украинских подразделений.

"На днях нескольким небольшим группам врага удалось пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и инфильтрироваться в межпозиционное пространство. Сейчас украинские подразделения выполняют поисково-ударные задачи по обнаружению и уничтожению противника в населенном пункте.

Также фиксируются отдельные случаи передвижения вражеских групп вдоль реки Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества и использования низин, которые россияне используют как укрытие от средств поражения и разведки", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг пытается форсировать Северский Донец по замерзшим участкам, - 81 ОАеМБр

Потери войск РФ

За прошедший месяц в районе выполнения задач 81-й оаембр было взято в плен более десятка военнослужащих армии РФ. По их словам, командиры оккупационных войск ставят задачу зайти в указанный район, где "отсутствуют Силы обороны Украины". Однако на подходах их встречают средства БпС, в результате чего враг несет большие потери.

В зоне ответственности 81 оаембр фиксируется увеличение активности вражеских ударных и разведывательных БПЛА, которые пытаются осложнять логистику, нанося удары по путям сообщения Сил обороны.

Тактика оккупантов

Враг использует дроны-ждуны, дистанционно минирует пути сообщения и увеличивает количество дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов в районе выполнения задач. Также фиксируются случаи одновременного применения сразу нескольких видов дронов по позициям подразделений 81-й бригады, что значительно затрудняет логистику к населенным пунктам Платоновка и Дроновка.

Читайте также: Враг накапливает резервы в районе Северска и Серебрянского леса для захвата Дроновки, - 81 оаембр

Ситуация в зоне ответственности подразделений 81-й бригады остается сложной, однако воины дают достойный отпор врагу и продолжают сдерживать его наступательный потенциал на Славянском направлении.