Враг пытается форсировать Северский Донец по замерзшим участкам, - 81-я ОАеМБр

В районе Дроновки, находящейся в зоне ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, продолжаются тяжелые позиционные бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81-й ОАэМБр.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в районе Дроновки

В районе Дроновки, находящейся в зоне ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады, продолжаются тяжелые позиционные бои. Подразделения беспилотных систем осуществляют круглосуточное наблюдение и наносят поражение живой силе противника.

Враг активно накапливает ресурсы в районе Серебрянского лесничества и в Северске. Также зафиксировано развертывание значительного количества пунктов управления БПЛА, что существенно затрудняет логистическое сообщение в районе Дроновки.

Читайте также: Ситуация вокруг Дроновки усложняется, - 81 ОАэМБр

Враг форсирует Северский Донец

Основные усилия враг сосредотачивает на форсировании реки Северский Донец.

Пересечение водного препятствия осуществляется по замерзшим участкам, преимущественно в темное время суток.

Малые пехотные группы действуют под прикрытием дрона-"поводыря", используют антитепловизионные плащи, продвигаются в направлении Дроновки, маскируясь в лесополосах и складках рельефа.

Приблизившись к населенному пункту, противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако наталкивается на организованное сопротивление десантников, удерживающих определенные рубежи.

Читайте: Враг накапливает резервы в районе Северска и Серебрянского леса для захвата Дроновки, - 81 оаембр

"Подразделения 81-й бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ дают достойный отпор врагу и продолжают сдерживать его наступательный потенциал на Славянском направлении", - подчеркнули в бригаде.