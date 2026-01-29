Враг пытается форсировать Северский Донец по замерзшим участкам, - 81-я ОАеМБр
В районе Дроновки, находящейся в зоне ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, продолжаются тяжелые позиционные бои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81-й ОАэМБр.
Ситуация в районе Дроновки
В районе Дроновки, находящейся в зоне ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады, продолжаются тяжелые позиционные бои. Подразделения беспилотных систем осуществляют круглосуточное наблюдение и наносят поражение живой силе противника.
Враг активно накапливает ресурсы в районе Серебрянского лесничества и в Северске. Также зафиксировано развертывание значительного количества пунктов управления БПЛА, что существенно затрудняет логистическое сообщение в районе Дроновки.
Враг форсирует Северский Донец
Основные усилия враг сосредотачивает на форсировании реки Северский Донец.
Пересечение водного препятствия осуществляется по замерзшим участкам, преимущественно в темное время суток.
Малые пехотные группы действуют под прикрытием дрона-"поводыря", используют антитепловизионные плащи, продвигаются в направлении Дроновки, маскируясь в лесополосах и складках рельефа.
Приблизившись к населенному пункту, противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако наталкивается на организованное сопротивление десантников, удерживающих определенные рубежи.
"Подразделения 81-й бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ дают достойный отпор врагу и продолжают сдерживать его наступательный потенциал на Славянском направлении", - подчеркнули в бригаде.
