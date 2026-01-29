Враг пытается форсировать Северский Донец по замерзшим участкам, - 81-я ОАеМБр

Враг пытается прорвать оборону возле Дроновки

В районе Дроновки, находящейся в зоне ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, продолжаются тяжелые позиционные бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81-й ОАэМБр.

Ситуация в районе Дроновки

В районе Дроновки, находящейся в зоне ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады, продолжаются тяжелые позиционные бои. Подразделения беспилотных систем осуществляют круглосуточное наблюдение и наносят поражение живой силе противника.

Враг активно накапливает ресурсы в районе Серебрянского лесничества и в Северске. Также зафиксировано развертывание значительного количества пунктов управления БПЛА, что существенно затрудняет логистическое сообщение в районе Дроновки.

Враг форсирует Северский Донец

Основные усилия враг сосредотачивает на форсировании реки Северский Донец.

Пересечение водного препятствия осуществляется по замерзшим участкам, преимущественно в темное время суток.

Малые пехотные группы действуют под прикрытием дрона-"поводыря", используют антитепловизионные плащи, продвигаются в направлении Дроновки, маскируясь в лесополосах и складках рельефа.

Приблизившись к населенному пункту, противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако наталкивается на организованное сопротивление десантников, удерживающих определенные рубежи.

"Подразделения 81-й бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ дают достойный отпор врагу и продолжают сдерживать его наступательный потенциал на Славянском направлении", - подчеркнули в бригаде.

81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ Десантно-штурмовые войска Дроновка
Було би дивно, якщо би не використали мінусову температуру і кригу на воді....
29.01.2026 19:56 Ответить
Так зараз плюс
29.01.2026 22:03 Ответить
в тебе на дивані?
29.01.2026 22:06 Ответить
кригу треба посипати сільлю. З дронів
29.01.2026 19:58 Ответить
Ну а як без бліндажів далі? Так і сидіти під плащем?
29.01.2026 20:06 Ответить
 
 