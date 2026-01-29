Ворог намагається форсувати Сіверський Донець по замерзлих ділянках, - 81 ОАеМБр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 ОАеМБр.

Ситуація в районі Дронівки

У районі Дронівки, що перебуває у смузі відповідальності 81-ї окремої аеромобільної бригади, тривають важкі позиційні бої. Підрозділи безпілотних систем здійснюють цілодобове спостереження та завдають ураження по живій силі противника.

Ворог активно накопичує ресурси у районі Серебрянського лісництва та у Сіверську. Також зафіксовано розгортання значної кількості пунктів управління БпЛА, що суттєво ускладнює логістичне сполучення в районі Дронівки.

Ворог форсує Сіверський Донець

Основні зусилля ворог зосереджує на форсуванні річки Сіверський Донець.

Перетин водної перешкоди здійснюється по замерзлих ділянках, переважно в темну пору доби.

Малі піхотні групи діють під прикриттям дрона-"поводиря", використовують антитепловізійні плащі, просуваються у напрямку Дронівки, маскуючись у лісосмугах та складках рельєфу.

Після наближення до населеного пункту противник намагається штурмувати позиції українських захисників, однак натрапляє на організований опір десантників, які утримують визначені рубежі.

"Підрозділи 81-ї бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ дають гідну відсіч ворогу та продовжують стримувати його наступальний потенціал на Слов’янському напрямку", - наголосили в бригаді.