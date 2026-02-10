УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9598 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Слов’янському напрямку
1 048 3

81 оаембр про ситуацію у Закітному: Ворог інфільтрувався по замерзлому Сіверському Донцю, тривають пошуково-ударні дії

загарбники проникли в закітне

Ворог інфільтрувався по замерзлому Сіверському Донцю у Закітне, тривають пошуково-ударні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог наступає

Як зазначається, ворог продовжує наступальні дії з трьох напрямків – особлива увага приділяється на просочування у фланг оборони українських підрозділів.

"Днями декільком малим групам ворога вдалось перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір. Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті.

Також, фіксуються окремі випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва та використання низовин, які росіяни використовують як укриття від засобів ураження та розвідки", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог намагається форсувати Сіверський Донець по замерзлих ділянках, - 81 ОАеМБр

Втрати військ РФ

За минулий місяць у районі виконання завдань 81-ї оаембр було взято у полон більше десятка військовослужбовців армії РФ. З їх слів - командири окупаційних військ ставлять завдання зайти в зазначений район, де "відсутні Сил оборони України". Проте на підходах їх зустрічають засоби БпС, внаслідок чого ворог несе великі втрати.

У зоні відповідальності 81 оаембр фіксується збільшення активності ворожих ударних та розвідувальних БпЛА, які намагаються ускладнювати логістику наносячи удари по шляхах сполучення Сил оборони.

Тактика окупантів

Ворог використовує дрони-ждуни, дистанційно мінує шляхи сполучення та збільшує кількість дронів камікадзе та баражуючих боєприпасів в районі виконання завдань. Також фіксуються випадки одночасного застосування одразу декількох видів дронів по позиціях підрозділів 81-ї бригади, що значно ускладнює логістику до населених пунктів Платонівка та Дронівка.

Також читайте: Ворог накопичує резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу для захоплення Дронівки, - 81 оаембр

Ситуація у смузі відповідальності підрозділів 81-ї бригади залишаються ускладненими, проте воїни дають гідну відсіч ворогу та продовжують стримувати його наступальний потенціал на Слов’янському напрямку.

Автор: 

ліквідація (4757) Донецька область (11180) 81 окрема аеромобільна бригада (103) ДШВ Десантно-штурмові війська (463) Краматорський район (1217) Закітне (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли пишуть ударно-пошукові дії - значить щось пройопано
показати весь коментар
10.02.2026 15:15 Відповісти
А замінувати чи підривати кригу та берег не пробували?
показати весь коментар
10.02.2026 15:17 Відповісти
Багато хто, навіть тут, реготали з "москальского новоязу". А що у нас? Замість "ворог проник" якесь не всім зрозуміле "ворог інфільтрувався". Знову сцянина в очі та вуха мудрого наріду... (
показати весь коментар
10.02.2026 15:41 Відповісти
 
 