81 оаембр про ситуацію у Закітному: Ворог інфільтрувався по замерзлому Сіверському Донцю, тривають пошуково-ударні дії

Ворог інфільтрувався по замерзлому Сіверському Донцю у Закітне, тривають пошуково-ударні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Ворог наступає

Як зазначається, ворог продовжує наступальні дії з трьох напрямків – особлива увага приділяється на просочування у фланг оборони українських підрозділів.

"Днями декільком малим групам ворога вдалось перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір. Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті.

Також, фіксуються окремі випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва та використання низовин, які росіяни використовують як укриття від засобів ураження та розвідки", - йдеться у повідомленні.

Втрати військ РФ

За минулий місяць у районі виконання завдань 81-ї оаембр було взято у полон більше десятка військовослужбовців армії РФ. З їх слів - командири окупаційних військ ставлять завдання зайти в зазначений район, де "відсутні Сил оборони України". Проте на підходах їх зустрічають засоби БпС, внаслідок чого ворог несе великі втрати.

У зоні відповідальності 81 оаембр фіксується збільшення активності ворожих ударних та розвідувальних БпЛА, які намагаються ускладнювати логістику наносячи удари по шляхах сполучення Сил оборони.

Тактика окупантів

Ворог використовує дрони-ждуни, дистанційно мінує шляхи сполучення та збільшує кількість дронів камікадзе та баражуючих боєприпасів в районі виконання завдань. Також фіксуються випадки одночасного застосування одразу декількох видів дронів по позиціях підрозділів 81-ї бригади, що значно ускладнює логістику до населених пунктів Платонівка та Дронівка.

Ситуація у смузі відповідальності підрозділів 81-ї бригади залишаються ускладненими, проте воїни дають гідну відсіч ворогу та продовжують стримувати його наступальний потенціал на Слов’янському напрямку.