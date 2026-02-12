Силы обороны поразили арсенал ГРАУ под Волгоградом и оборонный завод в Тамбовской области, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли удар по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе населенного пункта Котлубань Волгоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.
Удар по арсеналу ГРАУ под Волгоградом
Как сообщили в Силах обороны, этот арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удар был нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго".
На территории объекта зафиксированы мощные взрывы с последующей вторичной детонацией. Масштабы ущерба пока уточняются.
Удар по заводу в Тамбовской области
Кроме того, в городе Мичуринск Тамбовской области РФ было поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем - "Мичуринский завод Прогресс", который задействован в обеспечении российской армии. По предварительной информации, на территории завода возник пожар.
Склады боеприпасов в Запорожской области
Также на временно оккупированной территории Запорожской области, в районах населенных пунктов Терпиння и Розовка, поражены склады боеприпасов противника.
Подтверждение удара по Волгоградскому НПЗ
Отдельно Силы обороны подтвердили результаты удара, нанесенного 11 февраля по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский" в Волгоградской области.
Установлено, что в результате атаки повреждены:
- Основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1
- Отдельные элементы установки АВТ-3
- Инфраструктурные объекты завода
На установках вторичной переработки нефти зафиксировано снижение производственной нагрузки или полную остановку работы.
Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У російському місті Ухта, що в Республіці Комі, зранку під атакою дронів опинився НПЗ компанії "Лукойл". У місті пролунало кілька вибухів, на місці атаки виникла пожежа. Про це повідомляють моніторингові пабліки та місцеві Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, йдеться про атаку БПЛА. Росавіація закрила місцевий аеропорт. Влада Ухти підтвердила, що місто зазнало атаки безпілотників та повідомила, що до місця події скеровано оперативні служби.
Над містом підіймається стовп чорного диму. Росіяни в шоці, що "возмєздіє" долетіло аж до Ухти. Відстань від кордону України до Республіки Комі понад 2000 км.
Моніторингові пабліки пишуть, що Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Ухтанафтопереробка".
І останнє. В сьогоднішньому зведенні Генштабу фігурує арсенал ГРАУ в Котлубані Волгоградської області. За різними даними, там зафіксовано не лише прильоти засобів ураження, а й потужну вторинну детонацію, а це означає, що там вибухає те, що там зберігалося. І тут слід зазначити, що є кілька арсеналів противника, розташованих ближче за Котлубань, але після тривалої перерви в роботі по таких цілях прилетіло саме туди. І швидше за все, справа тут у географії, а саме - поблизу два критично важливі полігони ворога - Ашулук, де випробовуються новітні системи ППО, і Капустін Яр, звідки ворог запускає балістику. Ось що про це вдалося дізнатися з відкритих джерел:
«Чому саме цей арсенал підходить для таких цілей?
Це великий арсенал комплексного зберігання Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) МО рф - один із ключових логістичних вузлів у південній частині європейської росії.
Географічно він розташований дуже зручно: Волгоградська область → прямий шлях залізницею та автотранспортом в Астраханську область (де розташовано обидва полігони - Ашулук і Капустін Яр). Це набагато ближче та логічніше, ніж тягнути все з Підмосков'я (де розташовано класичний 51-й арсенал ГРАУ).
Арсенал у Котлубані зберігає ракети, ********** та вибухові речовини - саме те, що потрібно для випробувань та бойових стрільб на цих полігонах (зенітні ракети для ППО на Ашулуку, балістичні/реактивні компоненти на Капустіному Яру)».
Простіше кажучи, з великою часткою ймовірності туди завезли щось на кшталт «Орєшніка», і туди зразу полетіло, і як можна судити за першими даними, прилетіло вдало. Важлива деталь щодо ударів по заводу та арсеналу. ГШ повідомляє про те, що туди прилетіли крилаті ракети «Фламінго». Це може означати, що ракети поступово долають «дитячі хвороби» і стають робочими конячками. І справді, тонна БЧ - це якраз те, що потрібно для ураження таких цілей. Якщо все справді було так, як це описують наші та ворожі джерела, то у ворога розгортаються нові, набагато цікавіші перспективи, ніж це було раніше.
https://defence-line.info/?p=11281