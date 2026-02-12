Силы обороны поразили арсенал ГРАУ под Волгоградом и оборонный завод в Тамбовской области, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли удар по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе населенного пункта Котлубань Волгоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.

Удар по арсеналу ГРАУ под Волгоградом

Как сообщили в Силах обороны, этот арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удар был нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго".

На территории объекта зафиксированы мощные взрывы с последующей вторичной детонацией. Масштабы ущерба пока уточняются.

Удар по заводу в Тамбовской области

Кроме того, в городе Мичуринск Тамбовской области РФ было поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем - "Мичуринский завод Прогресс", который задействован в обеспечении российской армии. По предварительной информации, на территории завода возник пожар.

Склады боеприпасов в Запорожской области

Также на временно оккупированной территории Запорожской области, в районах населенных пунктов Терпиння и Розовка, поражены склады боеприпасов противника.

Подтверждение удара по Волгоградскому НПЗ

Отдельно Силы обороны подтвердили результаты удара, нанесенного 11 февраля по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский" в Волгоградской области.

Установлено, что в результате атаки повреждены:

Основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1

Отдельные элементы установки АВТ-3

Инфраструктурные объекты завода

На установках вторичной переработки нефти зафиксировано снижение производственной нагрузки или полную остановку работы.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

