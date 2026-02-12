132 боєзіткнень на фронті. Найбільше атак ворога на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, 70 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5418 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, двічі - із застосуванням РСЗВ. Також росіяни завдали одного авіаудару, використавши 3 КАБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті 60 боєзіткнень від початку доби: найбільше атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка та Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував у районі Піщаного.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три атаки окупантів, у районах Ставків, Середнього та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців у бік Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. На цей час активних боєзіткнень немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили арсенал ГРАУ під Волгоградом та оборонний завод у Тамбовській області, - Генштаб

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне, Іванівка та Удачне. Чотири штурми іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 36 окупантів та 17 поранено; знищено та пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки; знищено або подавлено 98 БпЛА різних типів. Пошкоджено дві артсистеми. Уражено 15 укриттів окупантів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалось, проте окупанти завдали авіаударів у районах населених пунктів: Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Чарівного, Копаней, Голубкового, Данилівки, Зеленої Долини, Кам’янки, Воздвижівки, Барвінівки, Верхньої Терси.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Також дивіться: Рашисти ховали техніку в гаражах Покровська та отримали низку ударів від 147-ї бригади ДШВ. ВIДЕО