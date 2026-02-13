Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 250 950 осіб (+800 за добу), 11 667 танків, 37 254 артсистеми, 24 028 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 250 950 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
- особового складу – близько 1 250 950 (+800) осіб
- танків – 11 667 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 028 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 254 (+41) од.
- РСЗВ – 1 642 (+1) од.
- засоби ППО – 1 300 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+16) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 268 (+127) од.
- спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
178! одиниць знищеної техніки та 800 чумардосів за день.
Броня присутня, арта норм, ППО та логістика супер. БПЛА б'ють рекорди.
ППО досягло 1300!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 250 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
Слава Державі Україна, Героям Слава!
