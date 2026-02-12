РУС
Новости Боевые действия на Харьковщине
1 748 6

В Купянске в окружении остается группа военных РФ, - Трегубов

В Купянске заблокирована группа оккупантов — ОСУВ

В Купянске Харьковской области в окружении находится небольшая группа российских военных, которая не способна к активным действиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил глава управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Купянск - под контролем украинцев. Небольшая группа россиян - уже фактически говорим об одной группе - сидит в нескольких многоэтажках в центре города. Она жива, но не способна к каким-либо активным действиям, кроме защиты своей жизни", - заявил Трегубов.

Ситуация в Купянске-Узловом

Он подчеркнул, что Силы обороны вытеснили россиян из окрестностей Купянска. Сейчас войска РФ пытаются активно продвигаться на восток от города в сторону Купянска-Узлового.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг снизил давление на ряде направлений, однако вблизи Волчанских Хуторов продолжаются ежедневные штурмы, - ГПСУ

По словам Трегубова, российские пропагандисты заявляют, что якобы РФ захватила Купянск-Узловой, в то время как войска РФ даже не приблизились к его административной границе.

Враг проверяет границу на разных направлениях

В целом, как говорит Трегубов, сейчас россияне пытаются прощупывать границу Украины на разных направлениях, чтобы расширить зону контроля. Также продолжается активность в направлении городов Волчанск, Лиман и Купянск.

"Главная цель россиян - это установить зону контроля на границе. Когда-то, еще два года назад, они мечтали о зоне контроля в несколько километров вглубь, а сейчас пытаются хоть где-то, на каком-то участке границы, просто ее перейти и занять хоть какой-то населенный пункт на границе", - добавил Трегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны контролируют Глушковку на Харьковщине, нет даже инфильтрации рашистов, - военные

Автор: 

боевые действия (5594) Волчанск (507) Харьковская область (2219) Купянский район (617) Чугуевский район (313) Купянск (940) Куп’янськ-Вузловий (22)
Перепишвть заголовок буд ласка.
не військових а група окупантів
показать весь комментарий
12.02.2026 13:32 Ответить
тимчасово живих організмів
показать весь комментарий
12.02.2026 13:34 Ответить
вони вже там півроку і прекрасно себе почувають, трегубов пише про них кожні два тижні з жовтня місяця
показать весь комментарий
12.02.2026 13:46 Ответить
Збивайте дрони, що носять їм їжу і вони самі вийдуть. Чи гуманність не дозволяє?
показать весь комментарий
12.02.2026 14:26 Ответить
Що заважає їх тойво?
показать весь комментарий
12.02.2026 15:53 Ответить
Блокаднікі купянскіє.
показать весь комментарий
12.02.2026 18:19 Ответить
 
 