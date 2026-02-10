Враг снизил давление на ряде направлений, однако вблизи Волчанских Хуторов продолжаются ежедневные штурмы, - ГПСУ

На отдельных участках, где оборону держат подразделения Государственной пограничной службы Украины, активность российских войск за последние недели существенно уменьшилась. В то же время на ряде направлений враг продолжает активные боевые действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Активность уменьшилась из-за погодных условий

По словам Демченко, снижение интенсивности штурмовых действий может быть связано, в частности, с погодными условиями и низкими температурами.

"Если говорить о полосах обороны, в которых находятся подразделения Государственной пограничной службы, то в целом за последние несколько недель активность россиян на большинстве направлений, в частности по попыткам штурмовать позиции наших воинов, существенно уменьшилась", - отметил он.

Волчанские Хутора и Сумщина - зоны повышенной активности

В то же время в направлении населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области враг почти ежедневно пытается атаковать украинские позиции небольшими штурмовыми пехотными группами.

"Количество этих штурмов не очень велико, но активность врага за последние дни на этом направлении значительно выше, чем это было неделю или две назад", - сообщил спикер.

Также российские подразделения периодически проявляют активность в пределах Хотинской, Юнаковской и Краснопольской громад в Сумской области. Штурмовые группы пытаются атаковать населенные пункты непосредственно на линии границы. На Покровском направлении количество попыток продвижения уменьшилось, однако они продолжаются.

Попытки прорыва и потери врага

По информации органов военного управления, в Сумской области противник иногда пытается использовать коммуникации для выхода в тыл украинским подразделениям. В полосах обороны ГПСУ таких случаев не зафиксировано.

Подразделения ГПСУ, в частности "Рубаки", вместе с Вооруженными силами и Национальной гвардией уничтожают вражеские группы, которые пытаются прорваться.

Отдельно Демченко упомянул ситуацию в районе Дехтярного, где российские войска в течение трех недель пытались прорвать границу и расширить зону боевых действий.

"Враг понес большие потери - это около 600 человек убитыми и ранеными. Поэтому сейчас, возможно, он проводит перегруппировку для возобновления своих действий", - подытожил спикер ГПСУ.