Силы обороны контролируют Глушковку на Харьковщине, нет даже инфильтрации рашистов, - военные
Силы обороны Украины контролируют поселок Глушковка в Харьковской области.
Об этом сообщила Группировка объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"К населенным пунктам, "захваченным" генералами РФ в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области.
Группировка объединенных сил сообщает: российские войска не только не контролируют Глушковку, но и не присутствуют в ней даже в форме малой инфильтрации", - отметили там.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Силы обороны зачистили Чугуновку. Часть оккупантов взяли в плен.
- Также было зачищено Придорожное в Запорожской области.
- Воины также зачистили от россиян Терноватое в Запорожской области.
московська орда нелюдей..