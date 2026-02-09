Силы обороны контролируют Глушковку на Харьковщине, нет даже инфильтрации рашистов, - военные

Силы обороны Украины контролируют поселок Глушковка в Харьковской области.

Об этом сообщила Группировка объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"К населенным пунктам, "захваченным" генералами РФ в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области.



Группировка объединенных сил сообщает: российские войска не только не контролируют Глушковку, но и не присутствуют в ней даже в форме малой инфильтрации", - отметили там.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы обороны зачистили Чугуновку. Часть оккупантов взяли в плен.

Также было зачищено Придорожное в Запорожской области.

Воины также зачистили от россиян Терноватое в Запорожской области.

