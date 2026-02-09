РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8010 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Харьковщине
544 1

Силы обороны контролируют Глушковку на Харьковщине, нет даже инфильтрации рашистов, - военные

ВСУ контролируют Глушковку в Харьковской области: что известно?

Силы обороны Украины контролируют поселок Глушковка в Харьковской области.

Об этом сообщила Группировка объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"К населенным пунктам, "захваченным" генералами РФ в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области.

Группировка объединенных сил сообщает: российские войска не только не контролируют Глушковку, но и не присутствуют в ней даже в форме малой инфильтрации", - отметили там.

Читайте: Российские войска пытаются инфильтрироваться возле Дегтярного в Харьковской области, - Трегубов

Что предшествовало?

Смотрите: Во второй раз уничтожили укрытия операторов БПЛА РФ на севере Харьковщины: боевая работа пилотов 58-й ОМПБр. ВИДЕО

Автор: 

Объединенные силы (597) Харьковская область (2662) Купянский район (734) Глушковка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашисти - рабсіянє під прапором власова..
московська орда нелюдей..
показать весь комментарий
09.02.2026 16:21 Ответить
 
 