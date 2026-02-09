Российские войска пытаются проникнуть возле Дегтярного в Харьковской области, - Трегубов

В районе населенного пункта Дегтярное Харьковской области уже длительное время ведутся боевые действия, поскольку российские войска пытаются проникнуть и установить контроль над приграничной зоной.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Там (Дегтярное, - ред.) давно идут бои", - отметил он.

По словам Трегубова, Дегтярное расположено непосредственно вблизи государственной границы и подверглось значительным разрушениям. Этим российские войска пытаются воспользоваться, чтобы проникнуть на украинскую территорию и создать собственную зону контроля вдоль границы.

"Наши их там (Дегтярное, – ред.) и уничтожают", – подчеркнул спикер.

