Российские войска пытаются проникнуть возле Дегтярного в Харьковской области, - Трегубов
В районе населенного пункта Дегтярное Харьковской области уже длительное время ведутся боевые действия, поскольку российские войска пытаются проникнуть и установить контроль над приграничной зоной.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Там (Дегтярное, - ред.) давно идут бои", - отметил он.
По словам Трегубова, Дегтярное расположено непосредственно вблизи государственной границы и подверглось значительным разрушениям. Этим российские войска пытаются воспользоваться, чтобы проникнуть на украинскую территорию и создать собственную зону контроля вдоль границы.
"Наши их там (Дегтярное, – ред.) и уничтожают", – подчеркнул спикер.
- Напомним, российские войска оккупировали село Дегтярное в Харьковской области.
