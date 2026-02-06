Враг оккупировал Дегтярное в Харьковской области, - DeepState
Российские войска оккупировали село Дегтярное в Харьковской области. Ситуация на месте продолжает уточняться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState/
"Враг оккупировал Дегтярное (Чугуевский район, Харьковская область), а также продвинулся вблизи Грабовского (Сумской район, Сумская область), Милаевки (Курская область) и Никифоровки (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Бої в лісовому масиві на північ і на схід від населеного пункту і на схід від Лимана тривають.
На Вовчанському напрямку російські війська захопили решту частини Дегтярного і просунулися в лісопосадці на захід від населеного пункту.
Також противник робить спроби просунутися у північно-східну частину Нестерного.
У Сумській області, за даними DeepState, противник просунувся на південь від Грабовського.
Поточна конфігурація фронту дозволяє російській піхоті штурмувати у бік Рясного широким охопленням.
Також у Сумській області противник штурмує кордон ще на кількох ділянках з метою розтягнути сили ЗСУ та виявити слабкі місця."
По-звірячому лупцюють лежачу людину! Кати! Людина не скоїла жодного кримінального злочину, а може, і взагалі навіть адмін. правопорушення не скоїла. Та і взагалі по закону ніхто не має права нікого бити. Це банда злочинців! До речі, Вже під десяток епілептиків ці нелюди, напевно, забили до смерті, чи потім кажуть, що то були епілептики не раз таке чув про Одесу.
До того ж, ЗСУ, до яких віднесли ТЦК, за Конституцією не можуть бути застосовані проти власного народу. Як влада їх нацькувала на людей. то ця влада має за це відповісти! Хворих людей хапають і лупцюють замість того, щоб мобілізувати тренованих і підготовлених силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин і т.д.. які то заброньовані, то пенсіонери в 43, або вигадали липову інвалідність. Вчора знов на Троєщині жах, менти ходять пачками по 50 чоловік, купа тачок муніципальної охорони, навіщо вони всі, злочинність майже на нулі, пристроївся ззаду, підслухав, мент каже "Якщо ми будемо автономією". Далі не почув, але думки не найкращі - це вони допускають, що ми тут будемо автономією рашки вже?