Враг оккупировал Дегтярное в Харьковской области, - DeepState

Российские войска оккупировали село Дегтярное в Харьковской области. Ситуация на месте продолжает уточняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState/

"Враг оккупировал Дегтярное (Чугуевский район, Харьковская область), а также продвинулся вблизи Грабовского (Сумской район, Сумская область), Милаевки (Курская область) и Никифоровки (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Дегтярное под контролем оккупантов: новости Харьковщины
Никифоровка (10) Грабовское (35) Дегтярное (3) DeepState (541)
Топ комментарии
+14
Як це нема,він є у Лондоні і судячи зі всього, йому там не дуже то й погано.
06.02.2026 09:31 Ответить
+11
Цього просто не може бути! У них колапс фронту після відключення Starlink. Україньску пропаганду треба слухати, тоді будете в курсі.
06.02.2026 09:35 Ответить
+10
Висновок один - нема Залужного нема перемог. Лихо тій армії на чолі котрій стоїть чотиреразовий ухилянт да того щей брехун яких у світі мало
06.02.2026 09:10 Ответить
Почесна відставка завдяки М.Безумной і Ко.
06.02.2026 10:03 Ответить
ви праві, Залужний в Лондоні непогано працює на Україну і набирається досвіду бути гідним Президентом!
06.02.2026 16:24 Ответить
"Дурень -думкою багатіє".
06.02.2026 16:33 Ответить
та ні, тут ви не праві, ваш дурень, як бачимо останні 7 років, прийшов не думкою багатіти!
06.02.2026 19:43 Ответить
Взагалі-то в мене немає ніяких дурнів,прикро що ви так і не змогли українське прислів'я зрозуміти.
07.02.2026 00:43 Ответить
кожному українцю, що не вважає Залужного достойним булави Президента, далеко за дурнем ходити не треба, він завжди під рукою, його добре видно в дзеркалі.
07.02.2026 10:50 Ответить
Якщо ви дурня бачите в дзеркалі,це лише ваші особисті проблеми,а ще дурні "ліплять" собі кумирів із різного роду сміття,продовжуйте нагляд у своєму дзеркалі,громадянин.
07.02.2026 11:39 Ответить
на жаль, тут ви праві, бо тільки дурень може сперечатися зі спеціалістом, що фахово розбирається в різного роду смітті, вибачайте, шановний сміттєлоге!
07.02.2026 22:44 Ответить
Вірогідно,ви не забули помолитися на портрет свого сміттєвого кумира на ніч,громадянин дурень?
08.02.2026 03:16 Ответить
тепер зрозумів, що ви мали на увазі про дурень думкою багатіє! Бачу, багатієте дуже стрімко. Напевно, у прислів'я є продовження - і чим дурніший, тим багатіший!
08.02.2026 11:03 Ответить
Не приймайтеся,та не принижуйтесь,від вашого "багатства" вже всі дзеркала тріскаються, до речі,замість них,ви можете приклеїти туди портрети вашого "божка-кумира" та молитися на них цілодобово.
08.02.2026 11:22 Ответить
дивно, ніби наняли вас як спеціаліста-пропагандиста по обливанню брудом Героїв України, а творчого підходу ніякого, бубоните одне і те саме по колу. Надоїли, бубоніть далі самі з собою, перед дзеркалом.
08.02.2026 18:16 Ответить
Ну,я не знаю, якщо ви вважаєте "наймання спеціалістом-пропагандистом" мобілізацію у 2022-му у піхотну,чисто піхотну бригаду в 50 років та звільнення правобережжя Херсонщини -"обливання брудом" якогось там "героя",то це ваше право,а все це пройшов та виніс "героїзм" цього " героя" на власній шкурі,можу багато чого розповісти,але ви краще у дзеркало дивіться, та на ніч молитися на "героя" не забувайте,він вам підморгне,із Лондона.
08.02.2026 20:54 Ответить
Схоже з цим Верховним головнокомандувачем і голов комом годі чекати на перелом в цій війні і жодних висновків.
06.02.2026 09:20 Ответить
А тим часом з кожної зеленої праски лунає: "у ворога безлад в управлінні через вимкнення "старлінків", ЛБЗ застигла, кацапи відкладують подальший наступ до весни, конструктив і пабєда на переговорах..."
06.02.2026 09:26 Ответить
@ "На Лиманському напрямку ЗСУ зачистили Діброву, про захоплення якої 29 грудня заявила росія.
Бої в лісовому масиві на північ і на схід від населеного пункту і на схід від Лимана тривають.

На Вовчанському напрямку російські війська захопили решту частини Дегтярного і просунулися в лісопосадці на захід від населеного пункту.
Також противник робить спроби просунутися у північно-східну частину Нестерного.

У Сумській області, за даними DeepState, противник просунувся на південь від Грабовського.
Поточна конфігурація фронту дозволяє російській піхоті штурмувати у бік Рясного широким охопленням.
Також у Сумській області противник штурмує кордон ще на кількох ділянках з метою розтягнути сили ЗСУ та виявити слабкі місця."
06.02.2026 09:31 Ответить
Ситуація з Грабовським триває вже 2-й місяць і за це відповідальності так нікого і не притягнули !
06.02.2026 13:23 Ответить
Цього просто не може бути! У них колапс фронту після відключення Starlink. Україньску пропаганду треба слухати, тоді будете в курсі.
06.02.2026 09:35 Ответить
Взагалі то про колапс пишуть самі кацапи. А для м'ясних штурмів мати Старлінк не обов'язково.
06.02.2026 09:40 Ответить
Взагалі про це пишуть в основному диванні Z-блогери, ну і П. Казанський, якій цілими днями лазить по цім помийкам, і вишуковує, яку б таку перемогу ще підсунути вкраїнчікам. Робота у нього така.
06.02.2026 10:34 Ответить
Взагалі-то є купа відео де кацапи з фронту ниють з цього приводу. А Казанський що вам поганого зробив? Ви й на таке не здатні.
06.02.2026 10:45 Ответить
Вони спеціально кинуть додаткові сили для того, щоб показати, як "отключєніє Старлінка сдєлало хужє только хохлам, а нам - дажє лучшє, чєм било".
06.02.2026 09:47 Ответить
Поки що чогось домовляться в еміратах, то пів України не буде, ніби спеціально затягують процес
06.02.2026 09:53 Ответить
зеленого говнокомандуючюго Геть !!! він зрада !!! і за здачу 25 % теріторії України ВІДПОВІСТЬ !!! За гратами !!! ...
06.02.2026 10:53 Ответить
Люди, що це робиться, одеситів просто вбивають, це жах, це як в кацапії колись були опричники, так вже ці тупо забивають лежачих!
https://videos.cnscdn.com/9/1/e/8/91e885d78229551e1ea7cf579d39a2e5/original.mp4
По-звірячому лупцюють лежачу людину! Кати! Людина не скоїла жодного кримінального злочину, а може, і взагалі навіть адмін. правопорушення не скоїла. Та і взагалі по закону ніхто не має права нікого бити. Це банда злочинців! До речі, Вже під десяток епілептиків ці нелюди, напевно, забили до смерті, чи потім кажуть, що то були епілептики не раз таке чув про Одесу.
До того ж, ЗСУ, до яких віднесли ТЦК, за Конституцією не можуть бути застосовані проти власного народу. Як влада їх нацькувала на людей. то ця влада має за це відповісти! Хворих людей хапають і лупцюють замість того, щоб мобілізувати тренованих і підготовлених силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин і т.д.. які то заброньовані, то пенсіонери в 43, або вигадали липову інвалідність. Вчора знов на Троєщині жах, менти ходять пачками по 50 чоловік, купа тачок муніципальної охорони, навіщо вони всі, злочинність майже на нулі, пристроївся ззаду, підслухав, мент каже "Якщо ми будемо автономією". Далі не почув, але думки не найкращі - це вони допускають, що ми тут будемо автономією рашки вже?
06.02.2026 18:41 Ответить
Це називається тиранія, якась Сребрениця, влада пожерає народ, відправляючи небоєздатних на безглузду смерть.
06.02.2026 18:47 Ответить
Пока не начнется наступление ,Украину будут захватывать . Всю жизнь не возможно будет защищаться это не план . Россия открыто говорит Украину стираем с карты
06.02.2026 20:19 Ответить
"Була би курочка сварит то дурочка' . Були б в достатній кількості в українських воїнів снаряди, міни, ракети, літаки, розвідка і так далі...
07.02.2026 10:22 Ответить
 
 