Російські війська намагаються інфільтруватися біля Дегтярного на Харківщині, - Трегубов

У районі населеного пункту Дегтярне Харківської області вже тривалий час точаться бойові дії, оскільки російські війська намагаються інфільтруватися та встановити контроль над прикордонною зоною.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

"Там (Дегтярне - ред.) давно точаться бої", - зазначив він.

За словами Трегубова, Дегтярне розташоване безпосередньо поблизу державного кордону та зазнало значних руйнувань. Цим російські війська намагаються скористатися, щоб інфільтруватися на українську територію та створити власну зону контролю вздовж кордону.

"Наші їх там (Дегтярне – ред.) і нищать", – підкреслив речник.

Нагадаємо, російські війська окупували село Дегтярне на Харківщині.

