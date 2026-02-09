Сили оборони контролюють Глушківку на Харківщині, немає навіть інфільтрації рашистів, - військові

Сили оборони України контролюють селище Глушківка на Харківщині.

Про це повідомило Угруповання об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"До населених пунктів, "захоплених" генералами рф у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп'янська та Куп'янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області.



Угруповання об'єднаних сил повідомляє: російські війська не тільки не контролюють Глушківку, але й не присутні в ній навіть в формі малої інфільтрації", - зазначили там.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Сили оборони зачистили Чугунівку. Частину окупантів взяли в полон.

Також було зачищено Придорожнє на Запоріжжі .

Воїни також зачистили від росіян Тернувате у Запорізькій області .

