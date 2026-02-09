Сили оборони контролюють Глушківку на Харківщині, немає навіть інфільтрації рашистів, - військові
Сили оборони України контролюють селище Глушківка на Харківщині.
Про це повідомило Угруповання об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"До населених пунктів, "захоплених" генералами рф у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп'янська та Куп'янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області.
Угруповання об'єднаних сил повідомляє: російські війська не тільки не контролюють Глушківку, але й не присутні в ній навіть в формі малої інфільтрації", - зазначили там.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Сили оборони зачистили Чугунівку. Частину окупантів взяли в полон.
- Також було зачищено Придорожнє на Запоріжжі.
- Воїни також зачистили від росіян Тернувате у Запорізькій області.
московська орда нелюдей..