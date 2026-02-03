Вдруге знищили укриття операторів БпЛА РФ на півночі Харківщини: бойова робота пілотів 58-ї ОМПБр

Оператори 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр повторно рознесли точку ворожих операторів БпЛА на півночі Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько місяця тому бійці вже завдавали удару по цій схованці рашистів, уразивши боєкомплект ударних дронів противника та суттєво пошкодивши укриття.

Через деякий час окупанти понадіялися, що Сили оборони більше не вважатимуть цю точку актуальною, і повернулися до неї.

Під час одного з патрулювань дронами українські воїни зафіксували момент посадки ворожого розвідувального БпЛА біля цього укриття, а також окупанта у маскувальному халаті поблизу.

У результаті пілоти 58-ї бригади одразу завдали удару та знищили антену російських операторів дронів та вдруге розтрощили їхню схованку.

Кадрами українські захисники поділилися у соцмережах.

