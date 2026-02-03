Вдруге знищили укриття операторів БпЛА РФ на півночі Харківщини: бойова робота пілотів 58-ї ОМПБр

Оператори 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр повторно рознесли точку ворожих операторів БпЛА на півночі Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько місяця тому бійці вже завдавали удару по цій схованці рашистів, уразивши боєкомплект ударних дронів противника та суттєво пошкодивши укриття.

Через деякий час окупанти понадіялися, що Сили оборони більше не вважатимуть цю точку актуальною, і повернулися до неї.

Під час одного з патрулювань дронами українські воїни зафіксували момент посадки ворожого розвідувального БпЛА біля цього укриття, а також окупанта у маскувальному халаті поблизу.

У результаті пілоти 58-ї бригади одразу завдали удару та знищили антену російських операторів дронів та вдруге розтрощили їхню схованку.

Кадрами українські захисники поділилися у соцмережах.

армія рф (20970) знищення (10093) 58 окрема мотопіхотна бригада (153) дрони (8085) Харківська область (2678)
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть ****** і ригоАНАЛЬНИМ помічникам з КабМіндічами!!
Баканов з наумовим і єрмаком, в курсі!!… Свято НЕВІДВОРОТНЬО наближається і до отих, з адвокатськими корочками, за вчинені дії/досягнення на посадах, що вишли для Українців кров'ю !!!
показати весь коментар
03.02.2026 18:49 Відповісти
Ті самі кадри демонструють другий чи третій раз із тими самими коментарями на відео. Хлопці з МОУ, не лажайте так. Чи це Цензору вже немає що показувати?
показати весь коментар
03.02.2026 19:42 Відповісти
Там на початку титр "У попередній серії" і секунд 10 дійсно ідуть кадри першого розбору позиції. А далі титр "І тепер" і розвиток подій. І цих кадрів ви бачити не могли ніде. Просто дивіться уважно
показати весь коментар
03.02.2026 21:51 Відповісти
Шось відео якесь поламане. З 6 секунди зависло!
показати весь коментар
04.02.2026 09:10 Відповісти
 
 