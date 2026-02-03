Второй раз уничтожили укрытия операторов БпЛА РФ на севере Харьковщины: боевая работа пилотов 58-й ОМПБр
Операторы 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр повторно разнесли точку вражеских операторов БПЛА на севере Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, около месяца назад бойцы уже наносили удар по этому укрытию рашистов, поразив боекомплект ударных дронов противника и существенно повредив укрытие.
Через некоторое время оккупанты надеялись, что Силы обороны больше не будут считать эту точку актуальной, и вернулись к ней.
Во время одного из патрулирований дронами украинские воины зафиксировали момент посадки вражеского разведывательного БПЛА возле этого укрытия, а также оккупанта в маскировочном халате поблизости.
В результате пилоты 58-й бригады сразу нанесли удар и уничтожили антенну российских операторов дронов и во второй раз разгромили их тайник.
Кадрами украинские защитники поделились в соцсетях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть ****** і ригоАНАЛЬНИМ помічникам з КабМіндічами!!
Баканов з наумовим і єрмаком, в курсі!!… Свято НЕВІДВОРОТНЬО наближається і до отих, з адвокатськими корочками, за вчинені дії/досягнення на посадах, що вишли для Українців кров'ю !!!