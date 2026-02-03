РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9534 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Харьковщине
2 051 4

Второй раз уничтожили укрытия операторов БпЛА РФ на севере Харьковщины: боевая работа пилотов 58-й ОМПБр

Операторы 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр повторно разнесли точку вражеских операторов БПЛА на севере Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, около месяца назад бойцы уже наносили удар по этому укрытию рашистов, поразив боекомплект ударных дронов противника и существенно повредив укрытие.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Через некоторое время оккупанты надеялись, что Силы обороны больше не будут считать эту точку актуальной, и вернулись к ней.

Во время одного из патрулирований дронами украинские воины зафиксировали момент посадки вражеского разведывательного БПЛА возле этого укрытия, а также оккупанта в маскировочном халате поблизости.

В результате пилоты 58-й бригады сразу нанесли удар и уничтожили антенну российских операторов дронов и во второй раз разгромили их тайник.

Кадрами украинские защитники поделились в соцсетях.

Смотрите также: Воины 16-го корпуса остановили штурм и ликвидировали 220 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поразили более 200 рашистов и 722 БПЛА за январь 2026 года: боевая работа бригады "Хартия". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22760) уничтожение (9784) 58 отдельная мотопехотная бригада (155) дроны (7046) Харьковская область (2634)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть ****** і ригоАНАЛЬНИМ помічникам з КабМіндічами!!
Баканов з наумовим і єрмаком, в курсі!!… Свято НЕВІДВОРОТНЬО наближається і до отих, з адвокатськими корочками, за вчинені дії/досягнення на посадах, що вишли для Українців кров'ю !!!
показать весь комментарий
03.02.2026 18:49 Ответить
Ті самі кадри демонструють другий чи третій раз із тими самими коментарями на відео. Хлопці з МОУ, не лажайте так. Чи це Цензору вже немає що показувати?
показать весь комментарий
03.02.2026 19:42 Ответить
Там на початку титр "У попередній серії" і секунд 10 дійсно ідуть кадри першого розбору позиції. А далі титр "І тепер" і розвиток подій. І цих кадрів ви бачити не могли ніде. Просто дивіться уважно
показать весь комментарий
03.02.2026 21:51 Ответить
Шось відео якесь поламане. З 6 секунди зависло!
показать весь комментарий
04.02.2026 09:10 Ответить
 
 