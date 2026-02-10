Ворог знизив тиск на низці напрямків, проте поблизу Вовчанських Хуторів тривають щоденні штурми, - ДПСУ

На окремих ділянках, де оборону тримають підрозділи Державної прикордонної служби України, активність російських військ за останні тижні суттєво зменшилася. Водночас на низці напрямків ворог продовжує активні бойові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Активність зменшилась через погодні умови

За словами Демченка, зниження інтенсивності штурмових дій може бути пов’язане, зокрема, з погодними умовами та низькими температурами.

"Якщо говорити про смуги оборони, в яких знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, то загалом за останні кілька тижнів активність росіян на більшості напрямків, зокрема щодо спроб штурмувати позиції наших воїнів, суттєво зменшилася", - зазначив він.

Вовчанські Хутори та Сумщина - зони підвищеної активності

Водночас на напрямку населеного пункту Вовчанські Хутори на Харківщині ворог майже щоденно намагається атакувати українські позиції малими штурмовими піхотними групами.

"Кількість цих штурмів не вкрай велика, але активність ворога за останні дні на цьому напрямку значно більша, ніж це було тиждень чи два тому", - повідомив речник.

Також російські підрозділи періодично проявляють активність у межах Хотинської, Юнаківської та Краснопільської громад на Сумщині. Штурмові групи намагаються атакувати населені пункти безпосередньо на лінії кордону. На Покровському напрямку кількість спроб просування зменшилась, однак вони тривають.

Спроби прориву та втрати ворога

За інформацією органів військового управління, на Сумщині противник інколи намагається використовувати комунікації для виходу в тил українським підрозділам. У смугах оборони ДПСУ таких випадків не зафіксовано.

Підрозділи ДПСУ, зокрема "Рубаки", разом із Збройними силами та Національною гвардією знищують ворожі групи, які намагаються прорватися.

Окремо Демченко згадав ситуацію в районі Дехтярного, де російські війська протягом трьох тижнів намагалися прорвати кордон і розширити зону бойових дій.

"Ворог зазнав великих втрат - це близько 600 осіб убитими і пораненими. Тому зараз, можливо, він проводить перегрупування для поновлення своїх дій", - підсумував речник ДПСУ.