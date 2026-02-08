Війська РФ малими піхотними групами прощупують кордон та зосереджують активність на Харківському напрямку, - ДПСУ

Російські підрозділи зосередили підвищену активність на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанських Хуторів. Також напружена ситуація фіксується на окремих відтинках державного кордону в Сумській області.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тактика РФ

За словами Демченка, протягом останньої доби противник намагався атакувати позиції українських прикордонників, зокрема в межах Хотинської, Юнаківської та Краснопільської громад Сумської області.

"Малими піхотними групами противник десь прощупує ситуацію по кордону, десь намагається атакувати позиції, які утримують підрозділи ДПС", - каже Демченко.

Також читайте: Бої у Вовчанську тривають: росіяни намагаються обійти місто з флангів, - Трегубов

Ліквідація РФ

Він зазначив, що під час спроб прориву українського кордону російські підрозділи зазнали значних втрат. За його словами, втрати ворога становили близько двох батальйонів убитими та пораненими.

Читайте: Ситуація на кордоні з РФ: ворог здійснює обстріли, піхотні атаки локальні, - ДПСУ