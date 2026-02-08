Війська РФ малими піхотними групами прощупують кордон та зосереджують активність на Харківському напрямку, - ДПСУ

андрій,демченко

Російські підрозділи зосередили підвищену активність на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанських Хуторів. Також напружена ситуація фіксується на окремих відтинках державного кордону в Сумській області.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Тактика РФ

За словами Демченка, протягом останньої доби противник намагався атакувати позиції українських прикордонників, зокрема в межах Хотинської, Юнаківської та Краснопільської громад Сумської області.

"Малими піхотними групами противник десь прощупує ситуацію по кордону, десь намагається атакувати позиції, які утримують підрозділи ДПС", - каже Демченко.

Ліквідація РФ

Він зазначив, що під час спроб прориву українського кордону російські підрозділи зазнали значних втрат. За його словами, втрати ворога становили близько двох батальйонів убитими та пораненими.

Росіяни хочуть розширити фронт на всю довжину спільного кордону, отже потрібна негайна мобілізація молоді та жінок. Продовження ігнорування загроз розширення фронту ставить питання про недієздатність Зеленського як Президента і необхідність початку процедури імпічменту.
08.02.2026 14:27 Відповісти
08.02.2026 14:51
08.02.2026 14:54
08.02.2026 14:56
