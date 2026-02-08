Войска РФ небольшими пехотными группами прощупывают границу и сосредотачивают активность на Харьковском направлении, - ГПСУ

Российские подразделения сосредоточили повышенную активность на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанских Хуторов. Также напряженная ситуация фиксируется на отдельных участках государственной границы в Сумской области.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Тактика РФ

По словам Демченко, в течение последних суток противник пытался атаковать позиции украинских пограничников, в частности в пределах Хотинской, Юнаковской и Краснопольской общин Сумской области.

"Небольшими пехотными группами противник где-то прощупывает ситуацию по границе, где-то пытается атаковать позиции, которые удерживают подразделения ГПС", - говорит Демченко.

Ликвидация РФ

Он отметил, что при попытках прорыва украинской границы российские подразделения понесли значительные потери. По его словам, потери врага составили около двух батальонов убитыми и ранеными.

