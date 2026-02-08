Войска РФ небольшими пехотными группами прощупывают границу и сосредотачивают активность на Харьковском направлении, - ГПСУ

Андрей, Демченко

Российские подразделения сосредоточили повышенную активность на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанских Хуторов. Также напряженная ситуация фиксируется на отдельных участках государственной границы в Сумской области.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Тактика РФ

По словам Демченко, в течение последних суток противник пытался атаковать позиции украинских пограничников, в частности в пределах Хотинской, Юнаковской и Краснопольской общин Сумской области.

"Небольшими пехотными группами противник где-то прощупывает ситуацию по границе, где-то пытается атаковать позиции, которые удерживают подразделения ГПС", - говорит Демченко.

Ликвидация РФ

Он отметил, что при попытках прорыва украинской границы российские подразделения понесли значительные потери. По его словам, потери врага составили около двух батальонов убитыми и ранеными.

Екс-голова ДержПрикСлужби Дейнекоі зами його, уже на місці, щоб забезпечити оркам, як і міндічу-шурмі-шиферам-кисліцину та сотням приблуд95, «Оманський зелений коридор» за гроші?!?!?
Ахвицуцери єрмак і баканов, уже в окопі, готуються до зустрічі з орками-земляками???
08.02.2026 13:47 Ответить
Росіяни хочуть розширити фронт на всю довжину спільного кордону, отже потрібна негайна мобілізація молоді та жінок. Продовження ігнорування загроз розширення фронту ставить питання про недієздатність Зеленського як Президента і необхідність початку процедури імпічменту.
08.02.2026 14:27 Ответить
Ми розширюємо фронт новими потужнішими відосиками, і грошовими бомбами на москву!!!
08.02.2026 14:51 Ответить
Головой надо было в 19м году думать а не пыцкать по приколу
08.02.2026 14:54 Ответить
А що в 2018 році фронт не збільшувався?
08.02.2026 14:56 Ответить
Правильно і жінок обов'язково від 18 до 60 і щоб не забув про свою маму, дружину і дочку
08.02.2026 16:41 Ответить
Що се було? Знову чекати проййобів з несвоєчасною евакуацією , коли цапи вже заходять і вивозять мирняк ???
08.02.2026 15:45 Ответить
еще бы он не прощупывал когда большинство погранцов защищают западную границу от агрессивной европы которая не хочет платить бабосики за контрабанду 😎
08.02.2026 16:42 Ответить
 
 