У Куп’янську в оточенні залишається група військових РФ, - Трегубов

У Куп'янську заблоковано групу окупантів — ОСУВ

У Куп’янську на Харківщині в оточенні перебуває невелика група російських військових, яка не здатна до активних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив очільник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Куп'янськ - під контролем українців. Мала група росіян - уже фактично говоримо про єдину групу - сидить у декількох багатоповерхівках у центрі міста. Вона жива, але не здатна до будь-яких активних дій, окрім захисту свого життя", - заявив Трегубов.

Ситуація у Куп'янську-Вузловому

Він наголосив, що Сили оборони витіснили росіян з околиць Куп'янська. Зараз війська РФ  намагаються активно йти на схід від міста в бік Куп'янська-Вузлового.

За словами Трегубова, російські пропагандисти заявляють, нібито РФ захопила Куп’янськ-Вузловий, водночас війська РФ навіть не наблизилися до його адміністративного кордону.

Ворог перевіряє кордон на різних напрямках

Загалом, як каже Трегубов, зараз росіяни намагаються промацувати кордон України на різних напрямках, щоб розширити зону контролю. Також триває активність у напрямку міст Вовчанськ, Лиман та Куп’янськ.

"Головна мета росіян - це встановити зону контролю на кордоні. Вони колись, ще два роки тому, мріяли про зону контролю кілька кілометрів завглибшки, а зараз намагаються хоч десь, на якійсь ділянці кордону, просто його перейти та зайняти хоч якийсь населений пункт на кордоні", - додав Трегубов.

Перепишвть заголовок буд ласка.
не військових а група окупантів
12.02.2026 13:32 Відповісти
тимчасово живих організмів
12.02.2026 13:34 Відповісти
вони вже там півроку і прекрасно себе почувають, трегубов пише про них кожні два тижні з жовтня місяця
12.02.2026 13:46 Відповісти
Збивайте дрони, що носять їм їжу і вони самі вийдуть. Чи гуманність не дозволяє?
12.02.2026 14:26 Відповісти
Що заважає їх тойво?
12.02.2026 15:53 Відповісти
Блокаднікі купянскіє.
12.02.2026 18:19 Відповісти
 
 