ВСУ наносят контрудары на Запорожском направлении, - Силы обороны

Сейчас в Запорожской области украинские военные ведут активные боевые действия, однако о полноценном контрнаступлении речи не идет.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире "Киев24".

Контрудар по передовым подразделениям врага

По его словам, Силы обороны наносят контрудары по передовым подразделениям россиян в этой области.

"Если оккупанты во время морозов где-то будут отсекаться, даже в отдельно взятом населенном пункте, - это верная смерть от морозов. Это удачно подобранный момент в плане контрударов по силам противника", - пояснил военный.

Читайте также: РФ больше всего штурмует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ

Россия активно наступала, Украина отвечает

Тимочко указал, что ранее начальник генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов определил приоритетным для себя наступление оккупантов на Запорожское направление. Войска РФ задействовали там большое количество ресурсов. Россияне на этом направлении активно наступали более двух месяцев. Тимочко добавил, что из-за этого украинским защитникам необходимо было атаковать в ответ.

Что предшествовало?

Недавно российские пропагандистские ресурсы начали заявлять, что якобы ВСУ пошли в контрнаступление в Запорожской области.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин подчеркнул, что ВСУ проводят не контрнаступление, а сокращают так называемую "серую зону" на Гуляйпольском направлении.

Читайте также: На четырех направлениях фронта штурмов РФ не зафиксировано. Всего - 142 боестолкновения, - Генштаб. КАРТЫ