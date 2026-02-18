РФ больше всего штурмует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ

В течение 17 февраля 2026 года произошло 160 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, осуществил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 8470 дронов-камикадзе и осуществил 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Кучеровка, Волфино Сумской области; Подгавриловка, Гавриловка, Великомихайловка, Орлы, Федоровское Днепропетровской области; Воздвижовка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное, Веселянка, Любимовка, Мировка, Новоселовка, Любицкое, Долинка, Копани, Омельник Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, одну артиллерийскую систему, пункт управления БПЛА и три другие важные цели российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 12 из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилепка и в сторону Охримовки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Куриловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону населенных пунктов Дружелюбровка, Ставки.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закитного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новодмитровки.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовую и наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филия и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Терновое, Рыбное и в сторону Даниловки, Цегельного.

На Гуляйпольском направлении противник 31 раз пытался продвигаться на позиции наших защитников, в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Зеленое и в сторону Зализнычного, Варваровки, Староукраинки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки враг осуществил две неудачные атаки на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

