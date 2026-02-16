Украинские военные отбросили россиян вблизи Вербового, - Волошин
Силы обороны уменьшили серую зону вблизи Вербового в Запорожской области и не позволили оккупантам закрепиться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
На Александровском и Гуляйпольском направлениях украинские войска находятся в активной обороне. По словам военного, подразделения Сил обороны постоянно осуществляют контрудары и контрдиверсионные действия, сдерживая продвижение противника.
Ситуация у Вербового
Вблизи Вербового украинские защитники провели ряд операций, которые не позволили врагу завести группы закрепления и развернуть полноценные штурмовые действия.
"Мы не дали врагу завести группы закрепления, не даем проводить там штурмовые действия и, в свою очередь, сами уменьшили эту серую зону", - пояснил Волошин.
"Серая зона" в Запорожской области
Он отметил, что подобная ситуация наблюдается не только возле Вербового, но и вблизи других населенных пунктов в Запорожской области, которые на картах обозначены как "серая зона".
Украинские военные продолжают активные действия, чтобы не допустить закрепления противника и стабилизировать линию фронта.
