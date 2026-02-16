Украинские военные отбросили россиян вблизи Вербового, - Волошин

Силы обороны уменьшили серую зону вблизи Вербового в Запорожской области и не позволили оккупантам закрепиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

На Александровском и Гуляйпольском направлениях украинские войска находятся в активной обороне. По словам военного, подразделения Сил обороны постоянно осуществляют контрудары и контрдиверсионные действия, сдерживая продвижение противника.

Ситуация у Вербового

Вблизи Вербового украинские защитники провели ряд операций, которые не позволили врагу завести группы закрепления и развернуть полноценные штурмовые действия.

"Мы не дали врагу завести группы закрепления, не даем проводить там штурмовые действия и, в свою очередь, сами уменьшили эту серую зону", - пояснил Волошин.

"Серая зона" в Запорожской области

Он отметил, что подобная ситуация наблюдается не только возле Вербового, но и вблизи других населенных пунктов в Запорожской области, которые на картах обозначены как "серая зона".

Украинские военные продолжают активные действия, чтобы не допустить закрепления противника и стабилизировать линию фронта.

