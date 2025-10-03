РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10217 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 483 7

Украинские защитники уничтожили российскую ДРГ, которая проникла в село Вербовое, чтобы снять видео с флагом РФ. ВИДЕО

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая проникла в населенный пункт Вербовое, чтобы снять видео с флагом РФ.

После этого украинские военные уничтожили оккупантов, зачистили село и восстановили контроль. В бригаде отметили, что Вербовое находится под контролем Сил обороны, а информация, распространенная на ресурсе Deep state, не соответствует действительности и часто используется врагом в рамках информационно-психологических операций, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Обстрел Харьковщины: оккупанты нанесли 13 ракетных ударов, применили 46 БПЛА, - в результате этого ранены 2 человека

Автор: 

армия РФ (20751) ликвидация (4084) россия (97491) Запорожская область (3601) 110 отдельная механизированная бригада (120) ДРГ (122) Пологовский район (164) Вербовое (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подзвонити знайомим на фронт та полазити по телеграм каналах. Все. Можна сміливо називати себе Deep State.
показать весь комментарий
03.10.2025 09:19 Ответить
Незрозуміло, навіщо цензор публікує інформацію цього Deep State?
показать весь комментарий
03.10.2025 09:28 Ответить
А що не так з Deep State?Село не під чиїм контролем.Нашим більше пощастило,не помітили кацапи.Копірувати кацапів не зовсім розумно.
Був випадок,коли знищення кацапської тряпки коштував життя нашим бійцям,відео в інеті
показать весь комментарий
03.10.2025 09:35 Ответить
Цей deepstate- ,,від совєтського інформ бюро" ! Може з окопу їм відніше б було!!! А то знайшли собі ничку, експерти хрінові!
показать весь комментарий
03.10.2025 09:42 Ответить
****, не понимаю этих баранов. Хочется видео с флагом? Та снимите его в любом селе, назовите его Вербовым и натряхивайте про "отбили у хохлов". Вместо этого, посылают на убой. Как там говорил старый жид Задорнов? Ну деби-и-илы..
показать весь комментарий
03.10.2025 09:48 Ответить
Смерть маскалям!
показать весь комментарий
03.10.2025 09:53 Ответить
Deep State як раз, бідльше віри , ніж нашому генштабу. Зняти такий самий відосік, як кацапи,- це не утримання контролю над населеним пунктом. Так на дронах прапорці можна натикати і в Криму, але від цього він не звільниться
показать весь комментарий
03.10.2025 09:56 Ответить
 
 