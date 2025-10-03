2 483 7
Украинские защитники уничтожили российскую ДРГ, которая проникла в село Вербовое, чтобы снять видео с флагом РФ. ВИДЕО
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая проникла в населенный пункт Вербовое, чтобы снять видео с флагом РФ.
После этого украинские военные уничтожили оккупантов, зачистили село и восстановили контроль. В бригаде отметили, что Вербовое находится под контролем Сил обороны, а информация, распространенная на ресурсе Deep state, не соответствует действительности и часто используется врагом в рамках информационно-психологических операций, информирует Цензор.НЕТ.
Був випадок,коли знищення кацапської тряпки коштував життя нашим бійцям,відео в інеті