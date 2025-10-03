Українські захисники знищили російську ДРГ, яка проникла у село Вербове, щоб зняти відео з прапором РФ. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка проникла в населений пункт Вербове, щоб зняти відео з прапором РФ.

Після цього українські військові знищили окупантів, зачистили село та відновили контроль. У бригаді наголосили, що Вербове перебуває під контролем Сил оборони, а інформація, поширена на ресурсі Deep state, не відповідає дійсності й часто використовується ворогом у рамках інформаційно-психологічних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

