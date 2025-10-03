4 614 12
Українські захисники знищили російську ДРГ, яка проникла у село Вербове, щоб зняти відео з прапором РФ. ВIДЕО
Бійці 110-ої окремої механізованої бригади знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка проникла в населений пункт Вербове, щоб зняти відео з прапором РФ.
Після цього українські військові знищили окупантів, зачистили село та відновили контроль. У бригаді наголосили, що Вербове перебуває під контролем Сил оборони, а інформація, поширена на ресурсі Deep state, не відповідає дійсності й часто використовується ворогом у рамках інформаційно-психологічних операцій, інформує Цензор.НЕТ.
+4 Василь Васько #582549
+3 Кабачок
+2 Gary Grant
Був випадок,коли знищення кацапської тряпки коштував життя нашим бійцям,відео в інеті
І про це не потрібно нікому знати чи казати.
Ми так точно переможемо орків. Потужною брехнею.
Далі основний вектор їхнього просування спрямований у бік села Вишневе. На мапі я позначив (білими стрілками) приблизний вектор їхнього руху-це вже як закономірність. Ворог намагається нарощувати плацдарм, відтискати наші рубежі і шукати слабкі місця для прориву. Їхній темп може змінюватися, але напрямок очевидний.
Потрібні вогневі загородження, мобільна розвідка, підсилення ключових ділянок і план на випадок флангових обходів. Це не з розряду пафосу я вам пишу - це реальність, хто раніше замикає ходи, той менше платить кров'ю! Ситуація напружена, тому події будуть розгортатися швидко.
🌚Прошу кожного не втрачати віри у своїх бійців, вони тримають лінію і кожна впевнена дія з нашого боку зменшує шанс ворога на успіх!
Muchnoy Jugend Це також брехня? Дипстейт довів, що до них більше довіри ніж до Генштабу