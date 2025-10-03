УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11226 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
4 614 12

Українські захисники знищили російську ДРГ, яка проникла у село Вербове, щоб зняти відео з прапором РФ. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка проникла в населений пункт Вербове, щоб зняти відео з прапором РФ.

Після цього українські військові знищили окупантів, зачистили село та відновили контроль. У бригаді наголосили, що Вербове перебуває під контролем Сил оборони, а інформація, поширена на ресурсі Deep state, не відповідає дійсності й часто використовується ворогом у рамках інформаційно-психологічних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Обстріл Харківщини: окупанти завдали 13 ракетних ударів, застосували 46 БПЛА, - внаслідок цього поранено 2 людей

Автор: 

армія рф (18923) ліквідація (4476) росія (68181) Запорізька область (4139) 110 окрема механізована бригада (122) ДРГ (130) Пологівський район (164) Вербове (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Deep State як раз, бідльше віри , ніж нашому генштабу. Зняти такий самий відосік, як кацапи,- це не утримання контролю над населеним пунктом. Так на дронах прапорці можна натикати і в Криму, але від цього він не звільниться
показати весь коментар
03.10.2025 09:56 Відповісти
+3
А що не так з Deep State?Село не під чиїм контролем.Нашим більше пощастило,не помітили кацапи.Копірувати кацапів не зовсім розумно.
Був випадок,коли знищення кацапської тряпки коштував життя нашим бійцям,відео в інеті
показати весь коментар
03.10.2025 09:35 Відповісти
+2
Подзвонити знайомим на фронт та полазити по телеграм каналах. Все. Можна сміливо називати себе Deep State.
показати весь коментар
03.10.2025 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подзвонити знайомим на фронт та полазити по телеграм каналах. Все. Можна сміливо називати себе Deep State.
показати весь коментар
03.10.2025 09:19 Відповісти
Незрозуміло, навіщо цензор публікує інформацію цього Deep State?
показати весь коментар
03.10.2025 09:28 Відповісти
А що не так з Deep State?Село не під чиїм контролем.Нашим більше пощастило,не помітили кацапи.Копірувати кацапів не зовсім розумно.
Був випадок,коли знищення кацапської тряпки коштував життя нашим бійцям,відео в інеті
показати весь коментар
03.10.2025 09:35 Відповісти
Цей deepstate- ,,від совєтського інформ бюро" ! Може з окопу їм відніше б було!!! А то знайшли собі ничку, експерти хрінові!
показати весь коментар
03.10.2025 09:42 Відповісти
****, не понимаю этих баранов. Хочется видео с флагом? Та снимите его в любом селе, назовите его Вербовым и натряхивайте про "отбили у хохлов". Вместо этого, посылают на убой. Как там говорил старый жид Задорнов? Ну деби-и-илы..
показати весь коментар
03.10.2025 09:48 Відповісти
не это так не работает ... флаговтыки не для ботоксного делают а похвастаться в телеграмм аналлах там быстро все раскусят и обольют дерьмом всюду конкуренция
показати весь коментар
03.10.2025 11:17 Відповісти
Смерть маскалям!
показати весь коментар
03.10.2025 09:53 Відповісти
Deep State як раз, бідльше віри , ніж нашому генштабу. Зняти такий самий відосік, як кацапи,- це не утримання контролю над населеним пунктом. Так на дронах прапорці можна натикати і в Криму, але від цього він не звільниться
показати весь коментар
03.10.2025 09:56 Відповісти
Це діпстейт винен що орки спокійно зайшли в село та зфоткались з і своєю тряпкою?
І про це не потрібно нікому знати чи казати.
Ми так точно переможемо орків. Потужною брехнею.
показати весь коментар
03.10.2025 10:14 Відповісти
Нічого страшного. Просто пра*балі, як би сказав аресович. А так - все в нас зашибісь. Ще про"бувати та про"бувати....
показати весь коментар
03.10.2025 10:50 Відповісти
Великомихайлівський напрямок (Дніпропетровська обл.): Чекати довго не довелося те, що ще кілька днів тому трималося у тиші задля безпеки, сьогодні сталося: Ворог повністю закріпився у н.п. Вербове, з візуального контролю видно їхні ганчірки, поступово кнури займають позиції та починають будувати наступну логіку наступу!

Далі основний вектор їхнього просування спрямований у бік села Вишневе. На мапі я позначив (білими стрілками) приблизний вектор їхнього руху-це вже як закономірність. Ворог намагається нарощувати плацдарм, відтискати наші рубежі і шукати слабкі місця для прориву. Їхній темп може змінюватися, але напрямок очевидний.

Потрібні вогневі загородження, мобільна розвідка, підсилення ключових ділянок і план на випадок флангових обходів. Це не з розряду пафосу я вам пишу - це реальність, хто раніше замикає ходи, той менше платить кров'ю! Ситуація напружена, тому події будуть розгортатися швидко.

🌚Прошу кожного не втрачати віри у своїх бійців, вони тримають лінію і кожна впевнена дія з нашого боку зменшує шанс ворога на успіх!

Muchnoy Jugend Це також брехня? Дипстейт довів, що до них більше довіри ніж до Генштабу
показати весь коментар
03.10.2025 10:46 Відповісти
 
 