Обстріл Харківщини: окупанти завдали 13 ракетних ударів, застосували 46 БПЛА. Внаслідок цього поранено двох людей

Протягом минулої доби ворог обстріляв 10 населених пунктів Харківської області, - поранено двох людей: 48-річного чоловіка в Харкові та 41-річного мешканця села Новоселівка.

Також медичну допомогу отримав 70-річний чоловік, який постраждав під час обстрілу Куп’янська 24 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Протягом доби російські війська завдали 13 ракетних ударів, застосували 46 дронів "Герань-2" та два FPV-дрони. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та об’єкти цивільної інфраструктури у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах.

У Лозовій евакуаційний пункт за добу прийняв 186 людей, залишаються 52. Всього з початку роботи тут зареєстровано понад 5,5 тисячі осіб.

За добу на фронті зафіксовано 162 бойові зіткнення: українські сили відбили дев’ять атак на Південно-Слобожанському напрямку та три штурми ворога біля Куп’янська й Богуславки.

