Обстрел Харьковщины: оккупанты нанесли 13 ракетных ударов, применили 46 БПЛА, в результате чего ранены 2 человека

За прошедшие сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Харьковской области, - ранены два человека: 48-летнего мужчину в Харькове и 41-летнего жителя села Новоселовка.

Также медицинскую помощь получил 70-летний мужчина, который пострадал во время обстрела Купянска 24 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

В течение суток российские войска нанесли 13 ракетных ударов, применили 46 дронов "Герань-2" и два FPV-дрона. Повреждены дома, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

В Лозовой эвакуационный пункт за сутки принял 186 человек, остаются 52. Всего с начала работы здесь зарегистрировано более 5,5 тысячи человек.

За сутки на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения: украинские силы отбили девять атак на Южно-Слобожанском направлении и три штурма врага возле Купянска и Богуславки.

