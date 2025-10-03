Эвакуация на Харьковщине расширяется, - Синегубов
На Харьковщине расширят зону принудительной эвакуации. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, выехать надо людям с Великобурлукского направления.
Синегубов уточнил, что эвакуация уже проводится на Купянском и Изюмском направлениях, и теперь аналогичные меры распространяются на новый район. По его словам, сам Купянск остается под контролем ВСУ, а ситуация на фронте стабильная благодаря украинским военным.
Глава области также рассказал о ликвидации последствий ракетного удара по Балаклее. Первого октября ракета РФ попала вблизи жилого дома, погибла 70-летняя женщина, еще девять человек получили ранения.
Из-за взрыва повреждены автомобили и квартира в многоэтажке, спасательные службы работают на месте.
Ранее Агентство ООН по делам беженцев зафиксировало в Украине увеличение количества эвакуированных или перемещенных лиц с прифронтовых территорий с середины 2024 года. Об этом заявила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг. По ее словам, 190 тысяч украинцев стали перемещенными лицами из прифронтовых Донецкой, Харьковской, Сумской областей с начала 2025 года.
Бо він розповідає тільки, як окружив, розгромив, не пустив. Про просрав ні слова.
хтось бреше...
а де понти і потужність?
Констітуція це не забороняє.