Бои на Харьковском направлении
Эвакуация на Харьковщине расширяется, - Синегубов

Олег Синегубов призвал эвакуироваться из Великобурлукского направления в Харьковской области

На Харьковщине расширят зону принудительной эвакуации. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, выехать надо людям с Великобурлукского направления.

Синегубов уточнил, что эвакуация уже проводится на Купянском и Изюмском направлениях, и теперь аналогичные меры распространяются на новый район. По его словам, сам Купянск остается под контролем ВСУ, а ситуация на фронте стабильная благодаря украинским военным.

Глава области также рассказал о ликвидации последствий ракетного удара по Балаклее. Первого октября ракета РФ попала вблизи жилого дома, погибла 70-летняя женщина, еще девять человек получили ранения.

Из-за взрыва повреждены автомобили и квартира в многоэтажке, спасательные службы работают на месте.

Ранее Агентство ООН по делам беженцев зафиксировало в Украине увеличение количества эвакуированных или перемещенных лиц с прифронтовых территорий с середины 2024 года. Об этом заявила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг. По ее словам, 190 тысяч украинцев стали перемещенными лицами из прифронтовых Донецкой, Харьковской, Сумской областей с начала 2025 года.

обстрел (29800) эвакуация (2190) Харьковская область (1665)
Це через потужні успіхи Сирського?

Бо він розповідає тільки, як окружив, розгромив, не пустив. Про просрав ні слова.
03.10.2025 01:55 Ответить
Ну правильно. Дальше на В. Бурлук. Приколотное, Волчанск и граница с другой стороны. Между ними как раз железка идет. Они скоро еще и кусок Харьковской области оттяпают, пока патужнич видосики вечерние пилит.
03.10.2025 03:19 Ответить
а сирський тільки вчора лупашив за потужний контр наступ.
хтось бреше...
03.10.2025 04:55 Ответить
просто мовчяти в зеленні не виходить.
а де понти і потужність?
03.10.2025 04:59 Ответить
міняти помилково відбулавленого можна завжди,
Констітуція це не забороняє.
03.10.2025 05:11 Ответить
Великий Бурлук... Ще рік тому я туди на закупи їздив.
03.10.2025 06:17 Ответить
А де традиційне шмарафонівське "Ми перемагаємо. Та сторона деморалізована. Порошенко вкрав вісімнадцять мільярдів."
03.10.2025 09:08 Ответить
 
 