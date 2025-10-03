Эвакуация на Харьковщине расширяется, - Синегубов

На Харьковщине расширят зону принудительной эвакуации. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, выехать надо людям с Великобурлукского направления.

Синегубов уточнил, что эвакуация уже проводится на Купянском и Изюмском направлениях, и теперь аналогичные меры распространяются на новый район. По его словам, сам Купянск остается под контролем ВСУ, а ситуация на фронте стабильная благодаря украинским военным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Купянск полностью закрыли на въезд, попасть в город могут только военные, - ГВА

Глава области также рассказал о ликвидации последствий ракетного удара по Балаклее. Первого октября ракета РФ попала вблизи жилого дома, погибла 70-летняя женщина, еще девять человек получили ранения.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Из-за взрыва повреждены автомобили и квартира в многоэтажке, спасательные службы работают на месте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Купянске остаются 758 человек, эвакуация на прилегающих территориях продолжается, - Синегубов

Ранее Агентство ООН по делам беженцев зафиксировало в Украине увеличение количества эвакуированных или перемещенных лиц с прифронтовых территорий с середины 2024 года. Об этом заявила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг. По ее словам, 190 тысяч украинцев стали перемещенными лицами из прифронтовых Донецкой, Харьковской, Сумской областей с начала 2025 года.

Также смотрите: Нацгвардейцы эвакуировали с "нуля" кота наземным роботизированным комплексом. ВИДЕО