Нацгвардейцы эвакуировали с "нуля" кота наземным роботизированным комплексом. ВИДЕО

Военные бригады "Хартия" наземным роботизированным комплексом эвакуировали котика "Прапора": животное провело несколько месяцев "на нуле", где его спасли наши бойцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, спасение прошло успешно: блиндажный любимец уже освоился в безопасном месте и познакомился с новыми побратимами, - рассказывает хартиец "Жук".

"Они люди с большим сердцем, им стало жалко кота, и теперь у нас такая необычная операция, "спасти рядового Прапора".

НРК выполняют миссии различной направленности: от доставки провизии и боеприпасов на позиции до эвакуации раненых, разминирования и даже огневой поддержки из автоматических турелей.

