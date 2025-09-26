РУС
Нацгвардейцы эвакуировали с "нуля" кота наземным роботизированным комплексом. ВИДЕО

Военные бригады "Хартия" наземным роботизированным комплексом эвакуировали котика "Прапора": животное провело несколько месяцев "на нуле", где его спасли наши бойцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, спасение прошло успешно: блиндажный любимец уже освоился в безопасном месте и познакомился с новыми побратимами, - рассказывает хартиец "Жук".

"Они люди с большим сердцем, им стало жалко кота, и теперь у нас такая необычная операция, "спасти рядового Прапора".

НРК выполняют миссии различной направленности: от доставки провизии и боеприпасов на позиции до эвакуации раненых, разминирования и даже огневой поддержки из автоматических турелей.

животные (944) кот (34) эвакуация (2185) Национальная гвардия (2234)
Бойовий кіт. На нолі жив, на НРК катався. Можна УБД видавати.
показать весь комментарий
26.09.2025 17:11 Ответить
Слава ГЕРОЯМ!
показать весь комментарий
26.09.2025 17:14 Ответить
бойовий кіт... Перший буде із "УБД"
показать весь комментарий
26.09.2025 17:16 Ответить
Ось і добре. Бо інакше орки би вбили та з'їли, дикуни
показать весь комментарий
26.09.2025 17:17 Ответить
Які хлопці молодці! Залиштеся живими !
показать весь комментарий
26.09.2025 17:18 Ответить
Брак обнадійливий вістей з фронту
показать весь комментарий
26.09.2025 17:24 Ответить
Дякую вам Люди! Добро переможе зло! Слава Україні!
показать весь комментарий
26.09.2025 17:25 Ответить
У https://suspilne.media/vinnytsia/latest/ Вінниціна території обласної лікарні ім. Пирогова виявили мертвими двох безпритульних собак із ознаками отруєння. Тварини були стерилізовані, вакциновані та мали адресники. За фактом загибелі поліція проводить перевірку. Одні рятують, а інші катують і орків не треба
показать весь комментарий
26.09.2025 17:30 Ответить
 
 