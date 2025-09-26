Нацгвардейцы эвакуировали с "нуля" кота наземным роботизированным комплексом. ВИДЕО
Военные бригады "Хартия" наземным роботизированным комплексом эвакуировали котика "Прапора": животное провело несколько месяцев "на нуле", где его спасли наши бойцы.
Как информирует Цензор.НЕТ, спасение прошло успешно: блиндажный любимец уже освоился в безопасном месте и познакомился с новыми побратимами, - рассказывает хартиец "Жук".
"Они люди с большим сердцем, им стало жалко кота, и теперь у нас такая необычная операция, "спасти рядового Прапора".
НРК выполняют миссии различной направленности: от доставки провизии и боеприпасов на позиции до эвакуации раненых, разминирования и даже огневой поддержки из автоматических турелей.
