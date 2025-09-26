УКР
Нацгвардійці евакуювали з "нуля" кота наземним роботизованим комплексом. ВIДЕО

Військові бригади "Хартія" наземним роботизованим комплексом евакуювали котика "Прапора": тварина провела декілька місяців "на нулі", де її врятували наші бійці.

Як інформує Цензор.НЕТ, порятунок пройшов успішно: бліндажний улюбленець уже освоївся в безпечному місці та познайомився з новими побратимами, – розповідає хартієць "Жук".

"Вони люди з великим серцем. Їм стало шкода кота, тож тепер у нас така незвична операція, "врятувати рядового Прапора".

НРК виконують місії різного спрямування: від доставлення провізії та боєприпасів на позиції до евакуації поранених, розмінування та навіть вогневої підтримки з автоматичних турелей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці затрофеїли першого російського "військово-транспортного" віслюка. ВIДЕО

тварини (481) кіт (22) евакуація (2425) Національна гвардія (1648)
Бойовий кіт. На нолі жив, на НРК катався. Можна УБД видавати.
26.09.2025 17:11 Відповісти
Слава ГЕРОЯМ!
26.09.2025 17:14 Відповісти
бойовий кіт... Перший буде із "УБД"
26.09.2025 17:16 Відповісти
Ось і добре. Бо інакше орки би вбили та з'їли, дикуни
26.09.2025 17:17 Відповісти
Які хлопці молодці! Залиштеся живими !
26.09.2025 17:18 Відповісти
Брак обнадійливий вістей з фронту
26.09.2025 17:24 Відповісти
Дякую вам Люди! Добро переможе зло! Слава Україні!
26.09.2025 17:25 Відповісти
У https://suspilne.media/vinnytsia/latest/ Вінниціна території обласної лікарні ім. Пирогова виявили мертвими двох безпритульних собак із ознаками отруєння. Тварини були стерилізовані, вакциновані та мали адресники. За фактом загибелі поліція проводить перевірку. Одні рятують, а інші катують і орків не треба
26.09.2025 17:30 Відповісти
Історія не так про кота як акт людяності наших воінів
26.09.2025 17:43 Відповісти
кіт зрозумів "куди потрапив" і що цих козаків потрібно триматися поближще...
26.09.2025 17:47 Відповісти
За кота дякуємо - то Божа істота. Але тепер "Хартіє" час Україну визволяти.
26.09.2025 18:17 Відповісти
сам кошатник... годую, дбаю... хлопці, за тваринку - обіймаю. Ви -чудові люди. Справжні.
26.09.2025 18:32 Відповісти
 
 