Нацгвардійці евакуювали з "нуля" кота наземним роботизованим комплексом. ВIДЕО

Військові бригади "Хартія" наземним роботизованим комплексом евакуювали котика "Прапора": тварина провела декілька місяців "на нулі", де її врятували наші бійці.

Як інформує Цензор.НЕТ, порятунок пройшов успішно: бліндажний улюбленець уже освоївся в безпечному місці та познайомився з новими побратимами, – розповідає хартієць "Жук".

"Вони люди з великим серцем. Їм стало шкода кота, тож тепер у нас така незвична операція, "врятувати рядового Прапора".

НРК виконують місії різного спрямування: від доставлення провізії та боєприпасів на позиції до евакуації поранених, розмінування та навіть вогневої підтримки з автоматичних турелей.

