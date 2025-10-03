Евакуація на Харківщині розширюється, - Синєгубов

На Харківщині розширять зону примусової евакуації. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, виїхати треба людям із Великобурлуцького напрямку.

Синєгубов уточнив, що евакуація вже проводиться на Куп’янському та Ізюмському напрямках, і тепер аналогічні заходи поширюються на новий район. За його словами, сам Куп’янськ залишається під контролем ЗСУ, а ситуація на фронті стабільна завдяки українським військовим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Куп’янськ повністю закрили на в’їзд, потрапити в місто можуть лише військові, - МВА

Очільник області також розповів про ліквідацію наслідків ракетного удару по Балаклії. Першого жовтня ракета РФ влучила поблизу житлового будинку, загинула 70-річна жінка, ще дев’ятеро людей отримали поранення.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Через вибух пошкоджені автомобілі та квартира у багатоповерхівці, рятувальні служби працюють на місці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Куп’янську залишаються 758 людей, евакуація на прилеглих територіях триває, – Синєгубов

Раніше Агентство ООН у справах біженців зафіксувало в Україні збільшення кількості евакуйованих або переміщених осіб з прифронтових територій із середини 2024 року. Про це заявила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг. За її словами, 190 тисяч українців стали переміщеними особами з прифронтових Донецької, Харківської, Сумської областей з початку 2025 року.

Також дивіться: Нацгвардійці евакуювали з "нуля" кота наземним роботизованим комплексом. ВIДЕО