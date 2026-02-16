Українські військові відкинули росіян поблизу Вербового, - Волошин
Сили оборони зменшили сіру зону поблизу Вербового в Запорізькій області та не дозволили окупантам закріпитися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках українські війська перебувають в активній обороні. За словами військового, підрозділи Сил оборони постійно здійснюють контрудари та контрдиверсійні дії, стримуючи просування противника.
Ситуація біля Вербового
Поблизу Вербового українські захисники провели низку операцій, які не дозволили ворогу завести групи закріплення та розгорнути повноцінні штурмові дії.
"Ми не дали ворогу завести групи закріплення, не даємо проводити там штурмові дії і, своєю чергою, самі зменшили цю сіру зону", - пояснив Волошин.
"Сіра зона" в Запорізькій області
Він зазначив, що подібна ситуація спостерігається не лише біля Вербового, а й поблизу інших населених пунктів у Запорізькій області, які на мапах позначені як "сіра зона".
Українські військові продовжують активні дії, щоб не допустити закріплення противника та стабілізувати лінію фронту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль