Українські військові відкинули росіян поблизу Вербового, - Волошин

Сили оборони зменшили сіру зону поблизу Вербового в Запорізькій області та не дозволили окупантам закріпитися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках українські війська перебувають в активній обороні. За словами військового, підрозділи Сил оборони постійно здійснюють контрудари та контрдиверсійні дії, стримуючи просування противника.

Ситуація біля Вербового

Поблизу Вербового українські захисники провели низку операцій, які не дозволили ворогу завести групи закріплення та розгорнути повноцінні штурмові дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ювелірна робота 110-ї бригади та авіації: декілька керованих бомб знищили укриття з окупантами. ВIДЕО

"Ми не дали ворогу завести групи закріплення, не даємо проводити там штурмові дії і, своєю чергою, самі зменшили цю сіру зону", - пояснив Волошин.

"Сіра зона" в Запорізькій області

Він зазначив, що подібна ситуація спостерігається не лише біля Вербового, а й поблизу інших населених пунктів у Запорізькій області, які на мапах позначені як "сіра зона".

Українські військові продовжують активні дії, щоб не допустити закріплення противника та стабілізувати лінію фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили російську ДРГ, яка проникла у село Вербове, щоб зняти відео з прапором РФ. ВIДЕО