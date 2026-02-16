Мирноград "поглощается" российскими войсками, оборона города подходит к концу, - DeepState
Город Мирноград в Донецкой области "поглощается" российскими войсками. Оборона города подходит к концу.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация в северной части Покровска
Отмечается, что в северной части Покровска зафиксирована активность вражеских БПЛА, а военные замечают затягивание пехоты РФ в город.
"Одновременно с этим, враг пытается проникнуть в Гришино с северо-западных окраин Покровска. На западных окраинах села уже фиксируется скопление противника и происходят огневые контакты бойцов. Кроме попыток просочиться в Гришино со стороны Покровска, кацапы предпринимают попытки со стороны Котлино, но там их удается блокировать и уничтожать", - говорится в сообщении.
Оборона Мирнограда подходит к концу
В DeepState напомнили, что враг оккупировал населенный пункт Ровно и дожимает соседнее село Светлое.
"Закрепление в этом районе дает возможность противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским, что увеличивает риск для остатков группировки Сил обороны на окраинах Мирнограда. Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу", - констатируют аналитики.
