Новости Боевые действия на Покровском направлении
3 782 12

Мирноград "поглощается" российскими войсками, оборона города подходит к концу, - DeepState

DeepState: Оборона Мирнограда подходит к концу

Город Мирноград в Донецкой области "поглощается" российскими войсками. Оборона города подходит к концу.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Ситуация в северной части Покровска

Отмечается, что в северной части Покровска зафиксирована активность вражеских БПЛА, а военные замечают затягивание пехоты РФ в город.

"Одновременно с этим, враг пытается проникнуть в Гришино с северо-западных окраин Покровска. На западных окраинах села уже фиксируется скопление противника и происходят огневые контакты бойцов. Кроме попыток просочиться в Гришино со стороны Покровска, кацапы предпринимают попытки со стороны Котлино, но там их удается блокировать и уничтожать", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг пытался прорваться вглубь Мирнограда на бронированной технике. Ситуация в районе Новониколаевки сложная, - УВ "Восток"

Оборона Мирнограда подходит к концу

В DeepState напомнили, что враг оккупировал населенный пункт Ровно и дожимает соседнее село Светлое.

"Закрепление в этом районе дает возможность противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским, что увеличивает риск для остатков группировки Сил обороны на окраинах Мирнограда. Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу", - констатируют аналитики.

Читайте также: Враг пытается охватить "клешнями" Покровск и Мирноград, - 7 корпус ДШВ

Термин, поглощается, нужно внести в учебник военных училищ .
Яка може бути оборона без логістики
Та це ІПСО. Все в порядку. Відбувається маневр з відходом на панівні висоти. Так кацап творожніков повєлєл.
Яка може бути оборона без логістики
Та це ІПСО. Все в порядку. Відбувається маневр з відходом на панівні висоти. Так кацап творожніков повєлєл.
Ти за 4 роки повномасштабки сам жодного разу до військомату не сходив і досі боїшся зустрічі з тцк. Не тобі з іронією коментувати що там відбувається на фронті.
Мерзотник,я тебе запам'ятав. Ти постійно прибігаєш і пи₴диш під мої коментарі. Для чого? Ти кончений підар? Чи бот з ОП. Одне з двох 100%
Постійно ? Декілька разів тобі про це сказав-це постійно ? Не лести собі, я не сиджу тут постійно і не слідкую за тобою )) Про військомати та тцк не заперечуєш ? Ти і не заперечиш, тому що ж знаєш що це правда, і від того бісишся. Але як ти будеш у очі своїм знайомим після війни дивитися, котрі замість тебе воювали ? Пам'ятай, сцикун, пам'ятай. А отого конченого ..ра ти щодня у дзеркалі бачиш, це ж очевидно.
Термин, поглощается, нужно внести в учебник военных училищ .
Діпстейт пише для людей, а не доповідь в Генштаб, аби доколупатись, бляха
Ворог намагається поглинути його методом наростаючої інфільтрації, але істотних успіхів не має і в цілому ситуація складна, але контрольована.
Как излагает, собака!
Важко таке сприймати. Втрачати ті місця, які піхота вже знає краще, ніж рідні міста. Але я би не повірив, якби мені хтось рік тому сказав, що на кінець зими 2026 у самому Мирнограді ще будуть бої.
Це приблизно як Куп'янськ, але навпаки.
Произошло поглощение , то есть диффузия противника? Или квантовый скачок?Божежь мой, как всё относительно!𝐸=𝑚𝑐2
