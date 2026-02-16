Рашисты оккупировали Ровное в Донецкой области. Враг продвигается в Покровском направлении, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики оккупировали Ровное в Донецкой области. Также есть продвижение на Покровском направлении.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Оккупация

Российские оккупанты оккупировали населенный пункт Ровное (Покровский район, Донецкая область).

Продвижение РФ

Также оккупанты продвигаются в Покровске, Мирнограде и Родинском.

