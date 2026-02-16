Рашисты оккупировали Ровное в Донецкой области. Враг продвигается в Покровском направлении, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики оккупировали Ровное в Донецкой области. Также есть продвижение на Покровском направлении.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Оккупация
Российские оккупанты оккупировали населенный пункт Ровное (Покровский район, Донецкая область).
Продвижение РФ
Также оккупанты продвигаются в Покровске, Мирнограде и Родинском.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
павел павел #497898
показать весь комментарий16.02.2026 12:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий16.02.2026 12:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вал Кочин #550865
показать весь комментарий16.02.2026 13:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий16.02.2026 14:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Павел Ппх
показать весь комментарий16.02.2026 15:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий16.02.2026 15:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Павел Ппх
показать весь комментарий16.02.2026 15:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль