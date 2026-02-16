РУС
Рашисты оккупировали Ровное в Донецкой области. Враг продвигается в Покровском направлении, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики оккупировали Ровное в Донецкой области. Также есть продвижение на Покровском направлении.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Оккупация

Российские оккупанты оккупировали населенный пункт Ровное (Покровский район, Донецкая область).

Продвижение РФ

Также оккупанты продвигаются в Покровске, Мирнограде и Родинском.

РФ оккупировала Ровно в Донецкой области: есть продвижение в Покровском направлении

Донецкая область (3407) Покровск (836) Мирноград (202) Покровский район (1513) Родинское (63) Ровное (7) DeepState (445)
и так каждый день
16.02.2026 12:53 Ответить
Іронія в тому, що такий перебіг подій не влаштовує як Україну, так і росію.
16.02.2026 12:58 Ответить
І без старлінків лізуть, щож ти будеш робити???
16.02.2026 13:19 Ответить
Наприклад, обмежені контрнаступальні дії в районі Гуляйполя і Вербового.
16.02.2026 14:33 Ответить
Підеш в штурмовики і приймеш участь?
16.02.2026 15:44 Ответить
Разом з вами.
16.02.2026 15:45 Ответить
Бо заброньовані на 90-100% силовики, із молодих відставників в ЗСУ лише кожен 40-й, охоронці дуп під кожним деревом і на кожному кроці, наклепали повно офіцерів, які кажуть, що можуть тільки командувати. якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок гребуть салаги, то сиділи б, купа офіцерів втекли закордон і плюють на присягу і їх ніхто не позбавляє звань, тилові частини забиті тренованими биками, а на вулицях хапають хворих людей, про це вже всі говорять, і Аліна Михайлова писала, і статті про ДВРЗ, і т.д.
16.02.2026 15:47 Ответить
 
 