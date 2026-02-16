Рашисти окупували Рівне на Донеччині. Ворог просувається на Покровському напрямку, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники окупували Рівне в Донецькій області. Також є просування на Покровському напрямку.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Окупація

Російські окупанти окупували населений пункт Рівне (Покровський район, Донецька область).

Просування РФ

Також окупанти мають просування у Покровську, Мирнограді та Родинському.

и так каждый день
16.02.2026 12:53 Відповісти
І без старлінків лізуть, щож ти будеш робити???
16.02.2026 13:19 Відповісти
Підеш в штурмовики і приймеш участь?
16.02.2026 15:44 Відповісти
16.02.2026 12:53 Відповісти
Іронія в тому, що такий перебіг подій не влаштовує як Україну, так і росію.
16.02.2026 12:58 Відповісти
16.02.2026 13:19 Відповісти
Наприклад, обмежені контрнаступальні дії в районі Гуляйполя і Вербового.
16.02.2026 14:33 Відповісти
16.02.2026 15:44 Відповісти
Разом з вами.
16.02.2026 15:45 Відповісти
То хто повинен? То хоч не закликай тоді інших гнати силою на смерть і воювати до останньої краплі крові, та ще й з такою мобілізацією, як зараз, коли хапають нездатних воювати.
16.02.2026 16:15 Відповісти
Ловлять всіх, але хапають тільки нездатних воювати, бо здорові або тікають, або відбиваються, або відкупаються. Інакше звідки у всяких борисових такі космічні статки?
16.02.2026 16:20 Відповісти
То хто тоді має брати участь у контрнаступальних діях?
16.02.2026 16:46 Відповісти
Ті, хто їх беруть зараз.
16.02.2026 16:53 Відповісти
Бо заброньовані на 90-100% силовики, із молодих відставників в ЗСУ лише кожен 40-й, охоронці дуп під кожним деревом і на кожному кроці, наклепали повно офіцерів, які кажуть, що можуть тільки командувати. якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок гребуть салаги, то сиділи б, купа офіцерів втекли закордон і плюють на присягу і їх ніхто не позбавляє звань, тилові частини забиті тренованими биками, а на вулицях хапають хворих людей, про це вже всі говорять, і Аліна Михайлова писала, і статті про ДВРЗ, і т.д.
16.02.2026 15:47 Відповісти
Что с нашим командованием, тактикой. Почему при одинаковом количестве солдат россия везде имеет создать преимущество и побеждать. Нам с трудом даже одно село тяжело отвоевать. Что с ген штабом?
16.02.2026 19:07 Відповісти
 
 