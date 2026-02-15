Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки (Покровський район)", - йдеться у повідомленні.

DeepState зафіксували просування окупантів у районі Новомиколаївки

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відкинули противника на Дніпропетровщині. Російські окупанти мають просування у Донецькій області.

Донецька область Покровський район Новомиколаївка DeepState
У мене в під'їзді 3 офіцери, не воюють, кажуть, що можуть тільки командувати, так і кажуть - нема для мене посади за званням і восом - допобачення. І їх відпускають. А офіцерів після кафедр, військових закладів, зборів біля 2 млн. Також заброньовані повністю силовики, молоді відставники. з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці дуп, блатні з тилових частин... От і виходить, зобов'язані з'явитись навіть без повісток тільки обмежено придатні у військовий і непридатні у мирний час - люди, що не давали присяг, не мали ваєнніка і мають хвороби. а треновані підготовлені намотують кола по місту і чаклують над заряджанням телефонів, і хто до такого додумався?
15.02.2026 19:50 Відповісти
Новомиколаївка всі поля зорані, хати побілені, всі магазини працюють як малі так і великі...капець просунуться підери все зруйнують..куди йти людям
15.02.2026 21:42 Відповісти
І де ж це наша країна змогла підготувати більш ніж 58 тисяч офіцерів на рік?
15.02.2026 21:55 Відповісти
15.02.2026 19:50 Відповісти
15.02.2026 21:55 Відповісти
На кафедрах. Всі випускники (80-90%) йдуть в вузи, в багатьох є кафедри.
15.02.2026 22:37 Відповісти
Попередній коментар видалили.
Але я дещо цікаве знайшов.
https://www.vstup-nasv.info/#about-us Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) рекламує себе як така, що підготувала "10000+ Кадрових офіцерів для ЗСУ та інших військових формувань".
Це один з центральних військових вишів країни. На https://www.education.ua/universities/271/ www.education.ua є інформація, що загальна кількість студентів - 3000. Всіх курсів і спеціальностей (а військових спеціальностей у переліку всього дві з дев'яти доступних). А нам треба, щоб кожний заклад випускав 2 млн / 34 роки незалежності / 105 закладів = 560 офіцерів на рік.
15.02.2026 23:52 Відповісти
Я кажу не тільки про кадрових офіцерів. Купа вузів мають кафедри, де всі студенти чоловіки отримують офіцерське звання. Один тільки КПІ скільки випустив?
15.02.2026 23:54 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ось тут перелік військових навчальних закладів України. Включно з військовими кафедрами.
105 позицій.
І кожна позиція має готувати по 560 офіцерів щороку, впродовж всіх років незалежності.
А насправді позицій менше.
Бойових офіцерів (таких, що за фахом мають командувати на фронті) не випускають:
Академія Державної пенітенціарної служби України
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Інститут служби зовнішньої розвідки України
Національна академія Служби безпеки України
НАСВ має близько 3000 студентів, але підготувала лише 10 тисяч офіцерів, судячи з усього, за всі роки незалежності. Профільний заклад зі значною базою. Менше тисячі на рік.
А нам треба з кожної кафедри - по 560 на рік.
16.02.2026 00:00 Відповісти
Знову чукча не читач? Не тільки у військових закладах є кафедри. КПІ один скільки випускає? Тис. 5 кожен рік мінімум.
16.02.2026 02:24 Відповісти
І у вас є якась інформація про кількість випускників військової кафедри КПІ? З пруфами, бажано, щоб чукчі почитати.
Бо знаю, що далеко не всі студенти на військову кафедру йдуть.
16.02.2026 10:04 Відповісти
Приблизно. Вона ж там обов'язкова. Навіть з інших вузів йдуть, де нема.
16.02.2026 10:30 Відповісти
Вона ж там обов'язкова.
З сайту https://kvp.kpi.ua/2025/08/08/dodatkoviy-nabir-2025/ тієї самої кафедри:

ДОДАТКОВИЙ НАБІР 2025
До уваги вступників! У період з 1 серпня по 26 вересня 2025 року проводиться додатковий конкурсний відбір громадян України, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу у Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
16.02.2026 10:53 Відповісти
Навчання на військових кафедрах у вишах обов'язкове.
https://tyzhden.ua/de-vziaty-novykh-komandyriv/
16.02.2026 11:55 Відповісти
Ні. Ви переплутали навчання на військовій кафедрі з БЗВП.
https://osvita.ua/vnz/94349/ Ось тут роз'яснення.
Базова військова підготовка у вишах: роз'яснення МОН
З 1 вересня 2025 року у всіх закладах вищої освіти має розпочатись базова військова підготовка студентів.

Є https://osvita.ua/doc/files/news/924/92410/66795bfee5b52978692932.pdf документ, де написано наступне:

22. Здобувачі вищої освіти, які успішно завершили базову підготовку,
склали Військову присягу, отримують сертифікат про проходження базової
підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності встановленого
зразка, що видається навчальною військовою частиною або закладом
освіти, в якому проводилася практична підготовка базової підготовки, за
винятком осіб, зазначених в абзацах третьому - п'ятому пункту 2 цього
Порядку.

Може, покажете мені, де в цьому документі сказано, що після БЗВП присвоюється військове звання, що дає підставу вважати кожного випускника офіцером?
16.02.2026 12:06 Відповісти
Ні, мова в статті саме про кафедри і вона 10-річної давнини, тоді ще не було БЗВП. Та і наскільки я пам'ятаю, вони були обов'язкові де були.
16.02.2026 12:11 Відповісти
Загальновідомо, що військові кафедри вишів в Україні існують для того, щоб студенти «потім не йшли в армію». Тобто там традиційно навчаються люди, які не збираються в майбутньому мати з нею щось спільне. Навчання на військових кафедрах у вишах обов'язкове.
Наскільки пам'ятаю я, зовсім ні.
Якщо це так, то покажіть якийсь документ, на кшталт того, що показував я щодо БЗВП, де написано, що навчання на військовій кафедрі є обов'язковим.
16.02.2026 12:17 Відповісти
БЗВП тут ні до чого, її тільки минулого року ввели. Як це необов'язково, всі предмети в ВУЗі обов'язкові, тільки по стану здоров'я можна відмовитись, і на військову кафедру всі завжди ходили.
16.02.2026 13:13 Відповісти
15.02.2026 21:42 Відповісти
Кажуть діпстейт на якійсь біржі, ставки приймають на зміни на фронті
16.02.2026 01:39 Відповісти
 
 