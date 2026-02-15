Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки (Покровський район)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Сили оборони відкинули противника на Дніпропетровщині. Російські окупанти мають просування у Донецькій області.
Але я дещо цікаве знайшов.
https://www.vstup-nasv.info/#about-us Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) рекламує себе як така, що підготувала "10000+ Кадрових офіцерів для ЗСУ та інших військових формувань".
Це один з центральних військових вишів країни. На https://www.education.ua/universities/271/ www.education.ua є інформація, що загальна кількість студентів - 3000. Всіх курсів і спеціальностей (а військових спеціальностей у переліку всього дві з дев'яти доступних). А нам треба, щоб кожний заклад випускав 2 млн / 34 роки незалежності / 105 закладів = 560 офіцерів на рік.
105 позицій.
І кожна позиція має готувати по 560 офіцерів щороку, впродовж всіх років незалежності.
А насправді позицій менше.
Бойових офіцерів (таких, що за фахом мають командувати на фронті) не випускають:
Академія Державної пенітенціарної служби України
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Інститут служби зовнішньої розвідки України
Національна академія Служби безпеки України
НАСВ має близько 3000 студентів, але підготувала лише 10 тисяч офіцерів, судячи з усього, за всі роки незалежності. Профільний заклад зі значною базою. Менше тисячі на рік.
А нам треба з кожної кафедри - по 560 на рік.
Бо знаю, що далеко не всі студенти на військову кафедру йдуть.
З сайту https://kvp.kpi.ua/2025/08/08/dodatkoviy-nabir-2025/ тієї самої кафедри:
ДОДАТКОВИЙ НАБІР 2025
До уваги вступників! У період з 1 серпня по 26 вересня 2025 року проводиться додатковий конкурсний відбір громадян України, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу у Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
https://tyzhden.ua/de-vziaty-novykh-komandyriv/
https://osvita.ua/vnz/94349/ Ось тут роз'яснення.
Базова військова підготовка у вишах: роз'яснення МОН
З 1 вересня 2025 року у всіх закладах вищої освіти має розпочатись базова військова підготовка студентів.
Є https://osvita.ua/doc/files/news/924/92410/66795bfee5b52978692932.pdf документ, де написано наступне:
22. Здобувачі вищої освіти, які успішно завершили базову підготовку,
склали Військову присягу, отримують сертифікат про проходження базової
підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності встановленого
зразка, що видається навчальною військовою частиною або закладом
освіти, в якому проводилася практична підготовка базової підготовки, за
винятком осіб, зазначених в абзацах третьому - п'ятому пункту 2 цього
Порядку.
Може, покажете мені, де в цьому документі сказано, що після БЗВП присвоюється військове звання, що дає підставу вважати кожного випускника офіцером?
Наскільки пам'ятаю я, зовсім ні.
Якщо це так, то покажіть якийсь документ, на кшталт того, що показував я щодо БЗВП, де написано, що навчання на військовій кафедрі є обов'язковим.