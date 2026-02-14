Сили оборони відкинули противника поблизу Вербового. Ворог просунувся у Ступочках та біля Закітного, - DeepState
Сили оборони відкинули противника на Дніпропетровщині. Російські окупанти мають просування у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Де просунулися війська РФ?
"Мапу оновлено. Сили оборони відкинули противника поблизу Вербового (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області). Ворог просунувся у Ступочках (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області) та поблизу Закітного (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Он у людини мати покалічилась і її навіть при цьому з окопу не відпускають! Годі казок, це хіба що блатні тилові бики так можуть самі себе відпустити жити в Києві і скупляти квіти. А взагалі оті всі категорії про яких я пишу.