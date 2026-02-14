Силы обороны отбросили противника вблизи Вербового. Враг продвинулся в Ступочках и возле Закитного, - DeepState. КАРТА

Силы обороны отбросили противника в Днепропетровской области. Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Где продвинулись войска РФ?

"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Вербового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области). Враг продвинулся в Ступочках (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и вблизи Закитного (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.

