Силы обороны отбросили противника вблизи Вербового. Враг продвинулся в Ступочках и возле Закитного, - DeepState. КАРТА
Силы обороны отбросили противника в Днепропетровской области. Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Где продвинулись войска РФ?
"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Вербового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области). Враг продвинулся в Ступочках (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и вблизи Закитного (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
