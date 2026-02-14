РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7370 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
827 0

Силы обороны отбросили противника вблизи Вербового. Враг продвинулся в Ступочках и возле Закитного, - DeepState. КАРТА

Вербовое карта

Силы обороны отбросили противника в Днепропетровской области. Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулись войска РФ?

"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Вербового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области). Враг продвинулся в Ступочках (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и вблизи Закитного (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА

Обновленные карты

Вербовое карта
Вербовое

Ступочки карта
Ступочки

Закитное карта
Закитное

Читайте: Враг продвинулся в Закитном и возле Гуляйполя, - DeepState

Автор: 

Донецкая область (11919) Днепропетровская область (4934) Синельниковский район (429) Краматорский район (979) Вербовое (4) Ступочки (6) Закотное (6) DeepState (447)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 