3 693 13

Россияне продвинулись возле Часова Яра, - DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись возле Часова Яра Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Часова Яра (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Карта обновления

Обновленные карты

Донецкая область (11923) Часов Яр (422) Бахмутский район (761) DeepState (448)
Топ комментарии
+3
Ти б трохи поїхав на цвинтар і подивився скільки вже офіцерів після кафедр в могилах з прапорами лежать то можливо б неписав таку х..ню
показать весь комментарий
13.02.2026 08:53 Ответить
+1
На фронті зараз 200-250 тис.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:50 Ответить
Солдатів набагато більше. Цих офіцерів 2 млн., якби хоч кожен 5-й воював, то не довбали б хворих нездатних воювати, яких хапають, чатуючи в поліклініках, знущаються кидають на яму, а потім на смерть, бо вояки з них ніякі.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:18 Ответить
І хворих людей там набагато більше, яких притягли на смерть, бо вояки з них ніякі, замість отих офіцерів, які давали присягу.
показать весь комментарий
14.02.2026 09:24 Ответить
Типу офіцери всі здорові, кого ще замість себе хочеш послати?
показать весь комментарий
14.02.2026 12:03 Ответить
Офіцери давали присягу і тренувались, а люди з хворобами і які обмежено придатні навіть в воєнний час апріорі нездорові. І чого все відбувається навпаки, перші масово не воюють, а других зобов'язали з'явитись в стислі терміни навіть без повісток і масово відправляють на фронт? Це незрозуміло?
показать весь комментарий
14.02.2026 15:29 Ответить
Війну треба завершувати а не шукати чим заткнути дирку в трубі яку давно необхідно замінити.
показать весь комментарий
14.02.2026 12:04 Ответить
Бо, заброньовані на 90-100% силовики, із молодих відставників в ЗСУ лише кожен 40-й, охоронці дуп під кожним деревом і на кожному кроці, наклепали 2 млн. офіцерів, які кажуть, що можуть тільки командувати. якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок гребуть салаги, то сиділи б, купа офіцерів втекли закордон і плюють на присягу і їх ніхто не позбавляє звань, тилові частини забиті тренованими биками, а на вулицях хапають хворих людей, про це вже всі говорять, і Аліна Михайлова писала, і статті про ДВРЗ, і т.д.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:19 Ответить
 
 