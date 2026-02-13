Россияне продвинулись возле Часова Яра, - DeepState
Российские оккупационные войска продвинулись возле Часова Яра Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Часова Яра (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
vit603
13.02.2026 08:53
Павел Ппх
13.02.2026 09:50
vit603
13.02.2026 08:53
Павел Ппх
13.02.2026 09:50
Павел Ппх
14.02.2026 08:18
Павел Ппх
14.02.2026 09:24
vit603
14.02.2026 12:03
Павел Ппх
14.02.2026 15:29
vit603
14.02.2026 12:04
Павел Ппх
14.02.2026 08:19
