Враг продвинулся в Покровске и вблизи Работино, - DeepState. КАРТА

Российские силы продвигаются в Покровском районе Донецкой области и вблизи Работино в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске (Покровский район, Донецкая область) и вблизи Работино (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Обновленные карты

Обновлено продвижение врага

Зєля притягнув всіх силовиків до себе, так боїться за свою шкуру чи що? В нас, взагалі, країна парадоксів і абсурдів, заброньовані на 90-100% силовики, із молодих відставників в ЗСУ лише кожен 40-й, охоронці дуп під кожним деревом і на кожному кроці, наклепали 2 млн. офіцерів, які кажуть, що можуть тільки командувати. якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок гребуть салаги, то сиділи б, купа офіцерів втекли закордон і плюють на присягу і їх ніхто не позбавляє звань, тилові частини забиті тренованими биками, а на вулицях хапають хворих людей, про це вже всі говорять, і Аліна Михайлова писала, і статті про ДВРЗ, і т.д.
12.02.2026 12:13 Ответить
Два дні тому командування доповідало що наступальний потенціал ворога на Покровському напрямку вичерпався. У москалів є з чого черпати й черпати
12.02.2026 13:05 Ответить
Звідси можна сміло зробити висновок що відключення старлінків не мало жодного впливу на них. Як лізли так і лізуть, як просувались так і просуваються
12.02.2026 13:40 Ответить
Та це була дурна мулька...
Ідіотська ЗЕро-пропаганда в дусі дешевих жартів кварталу.
Який ідіот таке запустив в інфопростір по зливних трубах маратону...
12.02.2026 20:54 Ответить
Тищенко каже, депутанти отруїлись, тому їх нема постійно! Який дурень в це повірить? На Канарах засмагають, поки країна кров'ю стікає.
12.02.2026 17:06 Ответить
Або вивозять останнє перед ЗЕдефолтом..
12.02.2026 20:57 Ответить
Бабла ж дають дофігіща
13.02.2026 00:04 Ответить
 
 