Враг продвинулся в Покровске и вблизи Работино, - DeepState. КАРТА
Российские силы продвигаются в Покровском районе Донецкой области и вблизи Работино в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Покровске (Покровский район, Донецкая область) и вблизи Работино (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Ідіотська ЗЕро-пропаганда в дусі дешевих жартів кварталу.
Який ідіот таке запустив в інфопростір по зливних трубах маратону...