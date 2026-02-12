Враг продвинулся в Покровске и вблизи Работино, - DeepState. КАРТА

Российские силы продвигаются в Покровском районе Донецкой области и вблизи Работино в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске (Покровский район, Донецкая область) и вблизи Работино (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

