Ворог просунувся у Покровську та поблизу Роботиного, - DeepState

Російські сили мають просування у Покровському районі Донецької області та поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську (Покровський район, Донецька область) та поблизу Роботиного (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.

