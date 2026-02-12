3 739 8

Ворог просунувся у Покровську та поблизу Роботиного, - DeepState

Російські сили мають просування у Покровському районі Донецької області та поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську (Покровський район, Донецька область) та поблизу Роботиного (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлені карти

Оновлено просування ворога

Запорізька область Пологівський район Роботине
Зєля притягнув всіх силовиків до себе, так боїться за свою шкуру чи що? В нас, взагалі, країна парадоксів і абсурдів, заброньовані на 90-100% силовики, із молодих відставників в ЗСУ лише кожен 40-й, охоронці дуп під кожним деревом і на кожному кроці, наклепали 2 млн. офіцерів, які кажуть, що можуть тільки командувати. якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок гребуть салаги, то сиділи б, купа офіцерів втекли закордон і плюють на присягу і їх ніхто не позбавляє звань, тилові частини забиті тренованими биками, а на вулицях хапають хворих людей, про це вже всі говорять, і Аліна Михайлова писала, і статті про ДВРЗ, і т.д.
показати весь коментар
12.02.2026 12:13 Відповісти
Два дні тому командування доповідало що наступальний потенціал ворога на Покровському напрямку вичерпався. У москалів є з чого черпати й черпати
показати весь коментар
12.02.2026 13:05 Відповісти
Звідси можна сміло зробити висновок що відключення старлінків не мало жодного впливу на них. Як лізли так і лізуть, як просувались так і просуваються
показати весь коментар
12.02.2026 13:40 Відповісти
Та це була дурна мулька...
Ідіотська ЗЕро-пропаганда в дусі дешевих жартів кварталу.
Який ідіот таке запустив в інфопростір по зливних трубах маратону...
показати весь коментар
12.02.2026 20:54 Відповісти
Тищенко каже, депутанти отруїлись, тому їх нема постійно! Який дурень в це повірить? На Канарах засмагають, поки країна кров'ю стікає.
показати весь коментар
12.02.2026 17:06 Відповісти
Або вивозять останнє перед ЗЕдефолтом..
показати весь коментар
12.02.2026 20:57 Відповісти
Бабла ж дають дофігіща
показати весь коментар
13.02.2026 00:04 Відповісти
 
 