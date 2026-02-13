Росіяни просунулись біля Часового Яру, - DeepState

Російські окупаційні війська просунулися біля Часового Яру Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Часового Яру (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Часів Яр?

Часів Яр - місто в Донецька область, розташоване неподалік від Бахмута. До повномасштабної війни тут проживало близько 12 тисяч людей.

Після боїв за Бахмут місто стало одним із ключових напрямків наступу російських військ.

Через висоту місцевості Часів Яр має стратегічне значення - контроль над містом дає можливість контролювати навколишні території.

Часів Яр є частиною оборонної лінії, яка прикриває напрямок на Слов’янськ і Краматорськ. Через місто проходили важливі логістичні маршрути.

Хід боїв

  • У 2023 році російські сили після виснажливих боїв за Бахмут почали наступ на східні околиці міста.

  • Активні штурми відбувалися із застосуванням артилерії, авіації та дронів.

  • Оборону тримали підрозділи Збройні сили України.

  • Російські війська (Збройні сили Російської Федерації) поступово намагалися просунутися до каналу Сіверський Донець – Донбас, який став природним рубежем оборони.

Бої за місто мають позиційний і виснажливий характер. Значна частина забудови зруйнована. Населення майже повністю евакуйоване.

Ти б трохи поїхав на цвинтар і подивився скільки вже офіцерів після кафедр в могилах з прапорами лежать то можливо б неписав таку х..ню
13.02.2026 08:53 Відповісти
На фронті зараз 200-250 тис.
13.02.2026 09:50 Відповісти
Солдатів набагато більше. Цих офіцерів 2 млн., якби хоч кожен 5-й воював, то не довбали б хворих нездатних воювати, яких хапають, чатуючи в поліклініках, знущаються кидають на яму, а потім на смерть, бо вояки з них ніякі.
14.02.2026 08:18 Відповісти
І хворих людей там набагато більше, яких притягли на смерть, бо вояки з них ніякі, замість отих офіцерів, які давали присягу.
14.02.2026 09:24 Відповісти
Типу офіцери всі здорові, кого ще замість себе хочеш послати?
14.02.2026 12:03 Відповісти
Офіцери давали присягу і тренувались, а люди з хворобами і які обмежено придатні навіть в воєнний час апріорі нездорові. І чого все відбувається навпаки, перші масово не воюють, а других зобов'язали з'явитись в стислі терміни навіть без повісток і масово відправляють на фронт? Це незрозуміло?
14.02.2026 15:29 Відповісти
Вони і захищають клоун, їх всіх призивають так само як і рядовий склад і гинуть так само та стають інвалідами.
15.02.2026 17:50 Відповісти
Та у мене в під'їзді 3 офіцери, не воюють, кажуть, що можуть тільки командувати, так і кажуть - нема для мене посади за званням і восом - допобачення. І їх відпускають.
15.02.2026 19:47 Відповісти
В моєму місті ловлять на вулицях так само як рядовий склад, втрати серед офіцерів молодшого складу досить великі, ти вже за капітанів і вище говориш, а не про лейтинантів після кафедр
15.02.2026 23:28 Відповісти
Після кафедр теж говорять, що згодні тільки на посаду за восом. Та і капітанів вистачає, побував на зборах вже капітан, а скільки військових закладів, їх теж десятки.
15.02.2026 23:58 Відповісти
Які збори їх роками не проводили, хто питає про посаду))) відправляють на короткі місячні курси і вже новий ВОС
16.02.2026 12:33 Відповісти
Не знаю, може хабарі дають і не зізнаються, повний двір офіцерів, ніхто не воює.
16.02.2026 13:09 Відповісти
Війну треба завершувати а не шукати чим заткнути дирку в трубі яку давно необхідно замінити.
14.02.2026 12:04 Відповісти
Бо, заброньовані на 90-100% силовики, із молодих відставників в ЗСУ лише кожен 40-й, охоронці дуп під кожним деревом і на кожному кроці, наклепали 2 млн. офіцерів, які кажуть, що можуть тільки командувати. якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок гребуть салаги, то сиділи б, купа офіцерів втекли закордон і плюють на присягу і їх ніхто не позбавляє звань, тилові частини забиті тренованими биками, а на вулицях хапають хворих людей, про це вже всі говорять, і Аліна Михайлова писала, і статті про ДВРЗ, і т.д.
14.02.2026 08:19 Відповісти
 
 