Росіяни просунулись біля Часового Яру, - DeepState

Російські окупаційні війська просунулися біля Часового Яру Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Часового Яру (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Часів Яр?

Часів Яр - місто в Донецька область, розташоване неподалік від Бахмута. До повномасштабної війни тут проживало близько 12 тисяч людей.

Після боїв за Бахмут місто стало одним із ключових напрямків наступу російських військ.

Через висоту місцевості Часів Яр має стратегічне значення - контроль над містом дає можливість контролювати навколишні території.

Часів Яр є частиною оборонної лінії, яка прикриває напрямок на Слов’янськ і Краматорськ. Через місто проходили важливі логістичні маршрути.

Хід боїв

У 2023 році російські сили після виснажливих боїв за Бахмут почали наступ на східні околиці міста.

Активні штурми відбувалися із застосуванням артилерії, авіації та дронів.

Оборону тримали підрозділи Збройні сили України.

Російські війська (Збройні сили Російської Федерації) поступово намагалися просунутися до каналу Сіверський Донець – Донбас, який став природним рубежем оборони.

Бої за місто мають позиційний і виснажливий характер. Значна частина забудови зруйнована. Населення майже повністю евакуйоване.

